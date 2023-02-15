Футболисты Миная стали героями дня, когда стало известно об их драке с российскими футболистами в отеле в Турции. Один из участников эпической битвы игрок Шинника Артем Семейкин показал, как его разукрасили украинские футболисты.

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Получил на орехи за пророссийский возглас

Защитник поведал свою версию событий. По его словам, он просто спал, когда в коридоре услышал лозунг: "Слава Украине!" Россиянин успел только что-то проворчать в ответ, как ему погасили свет. Синяк под глазом и рассечение, заклеенное пластырем, явилось следствием неосторожного обращения россиянина с игроками Миная.

Я спал вообще. Услышал, что в коридоре кто-то кричит: Слава Украине! Я вышел, говорю: нет, брат, слава России. После этого все и пошло,

– рассказал расстроенный Семейкин.

Видео интервью игрока Шинника о драке с Минаем

Что случилось в Турции