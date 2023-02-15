Футболисты Миная стали героями дня, когда стало известно об их драке с российскими футболистами в отеле в Турции. Один из участников эпической битвы игрок Шинника Артем Семейкин показал, как его разукрасили украинские футболисты.
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Получил на орехи за пророссийский возглас
Защитник поведал свою версию событий. По его словам, он просто спал, когда в коридоре услышал лозунг: "Слава Украине!" Россиянин успел только что-то проворчать в ответ, как ему погасили свет. Синяк под глазом и рассечение, заклеенное пластырем, явилось следствием неосторожного обращения россиянина с игроками Миная.
Я спал вообще. Услышал, что в коридоре кто-то кричит: Слава Украине! Я вышел, говорю: нет, брат, слава России. После этого все и пошло,
– рассказал расстроенный Семейкин.
Видео интервью игрока Шинника о драке с Минаем
Что случилось в Турции
- Напомним, что инцидент произошел вечером 13 февраля в турецкой гостинице, куда поселили футбольную команду Шинник из Ярославля.
- Причиной потасовки стало неадекватное поведение россиян в гостинице. Форвард Миная Даниил Колесник вступился за уборщицу, которой нахамил футболист Шинника.
- Полномасштабная потасовка произошла в коридоре отеля. Видеофрагмент эпической рубки попал в сеть.
- В результате конфликта 4 игрока Шинника "стали 300-ми", получив травмы разной степени тяжести.
- Футбольный клуб Минай официально прокомментировал инцидент, сообщив детали конфликта.