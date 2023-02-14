Схватка между футболистами обеих команд возникла в понедельник, 13 февраля. А причиной стало неадекватное поведение россиян в отеле.

Подробнее Напихали в стиле ВСУ: футболисты Миная избили игроков российского клуба в отеле в Турции

Началось все с того, что игрок Даниил Колесник сделал замечание россиянину, который хамил уборщице в отеле. Случилось это после того, как российский футболист "был в неспортивном состоянии и обрыгал туалет". И начал вести себя неадекватно по отношению к женщине, которая работает в отеле.

Колесник решил вступиться за нее, и с этого началась потасовка.

По предварительным данным, в результате массовой драки с участием футболистов и работников обеих команд четверо игроков российского клуба получили травмы. И находятся в медпункте. Остальные же игроки решили снять с себя экипировку и готовятся покинуть отель.

Стоит отметить, что Минай перед сборами потребовал у отеля Royal Seginus, чтобы на время их пребывания там не было россиян. Но из-за землетрясения в Турции возникли проблемы с отелями. И в Royal Seginus заселили русский клуб.