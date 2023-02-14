Даниил Колесник дал четкий ответ людям, которые агрессивно относятся к выезду футболистов за границу. Игрок четко дал понять, что в команде царит украинский дух.
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Даниил на своей странице в инстаграмме изложил небольшой текст с объяснением ситуации. Колесник ответил на вопросы критиков, признался в любви к Украине, подчеркнул происхождение игроков Миная и их ценности, а также указал направление россиянам.
Очень много вопросов и поддержки. Хочу сказать тем людям, которые говорят: "Как они уехали заграницу?". Даже здесь мы даем понять какого мы рода. Отстаиваем нашу честь как можем. Где место оркам вы уже поняли,
– написал Днило Колесник.
Объяснение Колесника / инстаграмм игрока Миная
Драка с россиянами
- Схватка началась с наглого поведения российского футболиста, на которую и отреагировал Даниил Колесник
- Впоследствии между командами завязалась потасовка, видео которой впоследствии появилось в интернете.
- Украинская сторона вышла победителями из этой ситуации.