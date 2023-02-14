Первыми о драке между футболистами и персоналом клуба Минай и российского Шинника заявили именно российские СМИ. И сразу начали выставлять себя жертвами, избитыми украинцами.

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Однако оказалось, что причиной потасовки стало именно неадекватное поведение россиян. Все началось с хамского поведения одного из игроков российской команды по отношению к персоналу отеля. Именно за женщину и вступился футболист Миная Данило Колесник. Ну а дальше все переросло в массовую стычку игроков обеих команд.

В соцсетях опубликовали один из моментов этой потасовки. Она состоялась в коридоре отеля. Хотя администраторы отеля и пытались успокоить футболистов, но им это не очень удалось.

Видео драки между игроками Миная и Шинника в отеле в Турции