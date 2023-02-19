Ссора возникла между капитаном ПСЖ Маркиньюсом и бывшим вице-капитаном команды Преснелем Кимбепе. Бразильский защитник считает, что француз хочет загрязнить его репутацию.

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Капитанское деление

Инцидент возник после поражения ПСЖ против Монако (3:1) а в рамках Лиги 1. Маркиньюс приказал игроку столичного коллектива не идти к болельщикам после неудачного матча команды, но вот Кимбепе решил иначе. Французский защитник взял мегафон и пошел искренне извиняться перед болельщиками ПСЖ. Фанаты парижан с бурными аплодисментами встретили такую инициативу Кимбепе. Маркиньюсу такая затея партнера по команде не понравилась. Капитан французского гранда считает, что Кимбепе намеренно взорвать его авторитет и таким образом демонстрирует свое неповиновение.

Лидер более слабых