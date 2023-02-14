Минай выдвинул свою официальную версию по избиению футболистов российского Шинника. Закарпатский коллектив опроверг информацию росСМИ и раскрыл детали ситуации, которыми гордиться российские игроки не смогут.

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Официальное объяснение ситуации с украинской стороны

Украинская команда постепенно расписала ход событий. Минай указал причину конфликта и даже обвинил в ситуации представителей гостиницы, в которой базировались команды.

"Вчера, 13 февраля, в турецком отеле Royal Sigunas произошла драка с участием ФК Минай и представителей страны 404 – ярославского Шинника.

Причиной схватка стала позорное поведение футболистов российской команды о работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев.

Информация российских пропагандистских СМИ о том, что минайцы заставляли петь гимн представителей Шиника и избили игрока в лифте - традиционный бред. Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в ровных складах. Количество пострадавших со стороны Шинника лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще как "бросают".

Уже после окончания схватки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили потасовку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян.

Перед началом собрания главным требованием ФК Минай к организаторам было отсутствие в гостинице российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить Шинник согласилась гостиница. Закарпатцы обращались в менеджмент Royal Seginus с требованием выселить россиян, ведь представители страны террориста не имеют права тренироваться и играть в футбол за пределами своей страны.

14 февраля минайцы по расписанию отправились на тренировку", – говорится в официальном заявлении Миная.

Что не рассказал закарпатский коллектив