Хирн: Переговоры продолжались на 10 дней больше

Промоутер британского боксера Эдди Хирн рассказал о новых деталях реванша против Александра Усика. По его словам, поединок может состояться несколько позже.

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Стороны уже согласовали место проведения боя – Саудовская Аравия. В настоящее время под вопросом остается только окончательная дата реванша. Ранее Хирн несколько раз анонсировал, что поединок состоится 23 июля.

Теперь, когда переговоры между сторонами боксеров затянулись, реванш может быть перенесен на одну или две недели. Все потому, что нужно дать достаточно времени на раскрутку поединка.

Официально о поединке должны объявить в ближайшее время.

Переговоры продолжались на 10 дней больше, чем ожидалось. Мы завершаем работу с документами, а о дате вы скоро вы узнаете из официального сообщения,

– ответил Хирн.

Правда, Хирн уже далеко не в первый раз говорит о том, что официальное подтверждение боя будет в ближайшие дни.

Напомним, что Усик стал единственным украинским топ-боксером, возвращающимся на ирнг после 24 февраля. Василий Ломаченко и Денис Беринчик остались в Украине, чтобы помочь стране в войне против захватчиков.

Подготовка к реваншу Усик – Джошуа