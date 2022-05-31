Хірн: Переговори тривали на 10 днів більше

Промоутер британського боксера Едді Хірн розповів про нові деталі реваншу проти Олександра Усика. За його словами, поєдинок може відбутись дещо пізніше.

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Сторони вже погодили місце проведення бою – Саудівська Аравія. Наразі під питанням залишається лише остаточна дата реваншу. Раніше Хірн декілька разів анонсував, що двобій відбудеться 23 липня.

Тепер, коли перемовини між сторонами боксерів затягнулись, реванш може бути перенесений на один або два тижні. Все через те, що потрібно дати достатньо часу на розкрутку поєдинку.

Офіційно про поєдинок мають оголосити найближчим часом.

Переговори тривали на 10 днів більше, ніж очікувалося. Ми завершуємо роботу з документами, а про дату ви скоро ви дізнаєтеся з офіційного повідомлення,

– відповів Хірн.

Щоправда, Хірн вже далеко не вперше говорить про те, що офіційне підтвердження бою буде найближчими днями.

Нагадаємо, що Усик став єдиним українським топ-боксером, який повертається на ирнг після 24 лютого. Василь Ломаченко та Денис Берінчик залишились в Україні, щоб допомагати країні у війні проти загарбників.

Підготовка до реваншу Усик – Джошуа