Хірн: Переговори тривали на 10 днів більше
Промоутер британського боксера Едді Хірн розповів про нові деталі реваншу проти Олександра Усика. За його словами, поєдинок може відбутись дещо пізніше.
Дивіться також Боротьба за перемогу України, – Усик показав, як готується до реваншу проти Джошуа
Сторони вже погодили місце проведення бою – Саудівська Аравія. Наразі під питанням залишається лише остаточна дата реваншу. Раніше Хірн декілька разів анонсував, що двобій відбудеться 23 липня.
Тепер, коли перемовини між сторонами боксерів затягнулись, реванш може бути перенесений на один або два тижні. Все через те, що потрібно дати достатньо часу на розкрутку поєдинку.
Офіційно про поєдинок мають оголосити найближчим часом.
Переговори тривали на 10 днів більше, ніж очікувалося. Ми завершуємо роботу з документами, а про дату ви скоро ви дізнаєтеся з офіційного повідомлення,
– відповів Хірн.
Щоправда, Хірн вже далеко не вперше говорить про те, що офіційне підтвердження бою буде найближчими днями.
Нагадаємо, що Усик став єдиним українським топ-боксером, який повертається на ирнг після 24 лютого. Василь Ломаченко та Денис Берінчик залишились в Україні, щоб допомагати країні у війні проти загарбників.
Підготовка до реваншу Усик – Джошуа
- Для проведення реваншу розглядали варіант із Великою Британією. Минулий поєдинок відбувся на очах рідних уболівальників Джошуа. Однак ця країна не принесе більше грошей, ніж двобій у Саудівській Аравії.
- Заради бою проти Ентоні українець покинув країну, яка воює проти Росії. Усик з перших днів повномасштабного вторгнення окупанта в Україну поповнив ряди територіальної оборони Київської області.
- Але у березні разом із родиною виїхав за кордон. Своє рішення боксер аргументував тим, що на ринзі він принесе більше користі країні, ніж поза його межами.
- Усик посилено набирає форму у тренувальному таборі, адже втратив у вазі. За словами промоутера Олександра Красюка та менеджера Егіса Клімаса, чемпіон світу з України підійде до реваншу у повній бойовій готовності.
- Олександр вже запевнив, що готує сюрпризи для британця. Джошуа ж націлений відправити українця у нокаут.