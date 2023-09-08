Киевская распродажа: вслед за ветеранами Динамо готово попрощаться с еще одним ведущим игроком

Столичный коллектив не намерен задерживать своих футболистов в составе. "Бело-синие" могут отпустить "бетонного" игрока основания.

Динамо может расстаться с Денисом Поповым. Центральным защитником заинтересовались два клуба из Турции.

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Вслед за ветеранами

Киевский коллектив, который п равился в квалификации к третьему по престижности клубному европейскому турниру Лиги конференций, решил, что может смело отпускать своих ведущих игроков В частности, "бобры" уже покинули перешедший в Сидорчук Сергей бельгийского Вестерло, и Дениса Гармаша, который перебрался в хорватского Осиеку и которым уже восхищаются, называя хавбека иконой Динамо. Теперь "бело-синие" могут расстаться и с Денисом Поповым.

Центральным защитником заинтересовались турецкие Трабзонспоры и обидчик киевлян в ЛК Бешикташ. Если пока интерес "орлов" не является конкретным, то "бордово-голубые" уже готовят официальное предложение. "Бобры" хотят получить за Попова 2 миллиона евро ( Transfermarkt оценивает Дениса в 3 миллиона евро). Трабзонспор, в свою очередь, также рассматривает вариант аренды центрбека с правом выкупа. Стоит отметить, что трансферное окно в Турции закрывается 15 сентября.

Игроки, покинувшие и пришедшие в Динамо в этом сезоне

Входящие трансферы – Кристиан Биловар (возврат из аренды, АЭЛ, Кипр), Владимир Бражко (возврат из аренды, Заря), Андрей Ярмоленко (свободный агент, последний клуб – Аль-Айн, ОАЭ).

Трансферы на выход – Александр Яцик (аренда, Заря), Антон Боль (аренда, Заря), Викентий Волошин (аренда, Заря), Сергей Булеца (аренда, Заглембе, Польша), Джастин Лонвейк (аренда, Андерлехт, Бельгия), Эрик Рамирес (аренда, Атлетико Насьональ, Колумбия), Никита Кравченко (аренда, Полесье), Никита Бурда (свободный агент, Колос), Денис Бойко (свободный агент, Полесье), Богдан Леднев (500 тысяч евро, Днепр-1), Артем Беседин ( свободный агент, Ордобасы, Казахстан), Томаш Кендзера (продолжение аренды, ПАОК, Греция), Денис Гармаш (свободный агент, Осиек, Хорватия), Сергей Сидорчук ( 500-700 тысяч евро, Вестерло, Бельгия).

Денис Попов успел сыграть в этом сезоне в 4 матчах в бело-синей футболке, однако не отличался результативными действиями, а получил желтую и красную карточки.