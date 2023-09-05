В последний день трансферного окна в бельгийской Лиге Жупиле аутсайдер первенства Вестерло подписал игрока киевского Динамо и сборной Украины Сергея Сидорчука. Уроженец Запорожья отдал 10 лет карьеры столичному клубу.

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Многолетний капитан Динамо подписал трехлетний контракт с Вестерло. Опытный хавбек поможет новой команде сохранить прописку в элитном дивизионе.

В комментарии ТаТоТаке президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал трансфер Сергея Сидорчука.

Динамо не заработает на этом трансфере большие деньги. Но дело не в стоимости игрока, а в том, что я не мог отказать человеку, который на протяжении десяти лет верой и правдой служил команде и был ее капитаном. Сергей заслужил право попробовать себя в европейском футболе. А мы вырастили ему смену – есть молодой Бражко, более опытные Андриевский и Шепелев. Все стороны останутся довольны,

– рассказал Суркис.

Следует отметить, что у Сидорчука не будет проблем с пересечением государственной границы. Сергей вместе с супругой воспитывают четырех детей.

Напомним, что Сергей Сидорчук являлся ведущим игроком и капитаном Динамо. В его активе 327 матчей и 21 гол во всех турнирах за столичный клуб. С "бело-синими" Сидорчук выиграл 3 титула чемпиона страны, 3 национальных Кубка и 3 Суперкубка страны.

Что известно о Вестерло