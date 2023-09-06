Денис Гармаш официально стал игроком хорватского Осиека. Универсальный хавбек достался "бело-голубым" даром.

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Динамо отпустило еще одного своего опытного исполнителя в свободное плавание после т рансферу Сергея Сидорчука в бельгийский Вестерло. Очередь покидать родные стены дошла и до Дениса Гармаша. Хавбек стал игроком хорватского Осиека, заключившего соглашение с игроком на один год с опцией продления контракта еще на один сезон. Ранее сообщалось, что Динамо и Гармаш завершили сотрудничество по общему согласию, поэтому Денис достался "бело-голубым" в роли свободного агента, то есть даром.

Стоит отметить, что в новом коллективе Гармаш будет выступать под своим любимым 19-м номером. Также стоит отметить, что Осиек занимает второе место в хорватском первенстве после 6 сыгранных туров, а также "бело-голубые" вылетели из еврокубков, уступив турецкому Аданадемирспору (7:4) в полуфинале квалификации в Лигу конференций.

Номер Гармаша в хорватском клубе :

Мы счастливы, что нам удалось подписать игрока такого уровня, как Денис Гармаш. Он – икона Динамо Киев, футболист с огромным опытом, игравший во многих важных матчах и побеждавший в турнирах. Мы уверены, что он усилит качество нашей команды, и станет хорошим достоянием для клуба не только на поле, но и вне его,

– заметил спортивный директор Осиека Ивица Кулешевич.

Представление Гармаша:

Гармаш в Динамо