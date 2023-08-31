Бешикташ – Динамо 1:0

Гол: Абубакар, 52.

Динамо завершило выступления в еврокубковом сезоне 2023-2024. Команда Мирчи Луческу стартовала в Лиге конференций, где смогла с проблемами пройти греческий Арис, пишет 24 канал.

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В битве за групповой раунд киевляне соревновались с Бешикташем. В первой игре, номинально домашней, Динамо показало качественную игру, но в итоге уступило (2:3).

К матчу в Турции киевляне подошли с определенными кадровыми проблемами. Из-за травмы участие во встрече не смог принять Андрей Ярмоленко, потому на его месте вышел Александр Караваев.

Эта игра ожидаемо сложнее далась Динамо, которое должно было только выигрывать. За всю игру "бело-синие" смогли лишь раз пробить в створ ворот Гюнока.

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Бешикташ же имел много моментов, Бущан пять раз делал сейв. Впрочем, в начале второго тайма турки таки вышли вперед. Прекрасное мастерство показал нападающий "орлов" Абубакар, накрутивший двух оппонентов и пробивший в дальний угол.

Турки ограничились одним голом, тогда как Динамо не имело шансов даже восстановить паритет. Таким образом, киевляне завершают свой евросезон уже в августе. Впервые с 2005 года бело-синие не сыграют в групповом раунде любого еврокубка.

Видео гола Абубакара: