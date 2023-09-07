Ветеран киевского клуба наконец-то трудоустроился в новой команде, куда его сватали в последнее время. В Осиеке Денис Гармаш выступит под привычным для него 19-м номером.

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Кулешевич: Мы уверены, что он улучшит нашу игру.

Украинский полузащитник подписал контракт с хорватским клубом до конца июня 2024 года. В Осиеке не скрывают своих счастливых эмоций по поводу трансфера Гармаша. Спортивный директор хорватов Ивица Кулешевич прокомментировал переход украинца.

Функционер Осиека назвал Гармаша "иконой киевского Динамо".

Мы счастливы и довольны, что удалось привлечь игрока такого уровня, как Денис. Речь идет об иконе киевского Динамо, игрока с богатым опытом, который в своей карьере играл важные матчи и выигрывал трофеи. Мы уверены, что он улучшит нашу игру, еще больше улучшит качество команды и станет усилением на поле и вне его. Я желаю ему успехов в выступлениях за наш клуб,

– заявил спортивный директор Осиека.

До этого перехода Денис поддерживал форму с юношеской командой бело-синих.

К слову. В структуре киевского гранда Гармаш выступал с перерывами с 2007 года. В футболке первой команды киевлян провел 359 матчей (54 гола и 45 ассистов).

В этом сезоне-2023/2024 Гармаш не сыграет за Динамо ни одного матча. Дебютировать с новым клубом украинец сможет уже 16 сентября, когда Осиек сыграет на выезде против Риеки.

Новый сезон Осиек начал очень хорошо. После 6 туров клуб Гармаша занимает второе место, набрав 11 баллов. Больше всего у лидера Хайдука – 15 очков.