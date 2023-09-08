В Южной Америке стартовал отборочный турнир на чемпионат мира-2026. Десять сборных сразятся за выход на Мундиаль, который пройдет в США, Мексике и Канаде, пишет 24 канал.

По теме Роналду нет в списке впервые с 2003: France Football назвал претендентов на "Золотой мяч"

Месси ведет Аргентину к защите титула.

Свой путь начал и действующий чемпион мира Аргентина. Команда Лионеля Скалони принимала Эквадор, который ездил на прошедшее ЧМ, но завершил выступления уже на групповом этапе.

"Альбиселесте" владели инициативой в течение игры, но забить смогли только раз. В финальной стадии второго тайма победу Аргентине принес Лионель Месси. Лучший бомбардир в истории сборной исполнил безупречный штрафной, застав кипера Галиндеса врасплох.

Видео гола Месси – в обзоре матча Аргентина – Эквадор:

Гонка за Роналду продолжается

Для Месси этот гол стал 104-м в составе сборной. По количеству голов на международном уровне, Лео удерживает третье место и приближается ко второму Али Даее. Иранец уже завершил карьеру и имеет на своем счету 108 голов за сборную. Лидирует же Криштиану Роналду со 123 мячами за Португалию.

Читайте также "Мы делили сцену 15 лет, соперничеству конец": Роналду объявил финал эпохальной дуэли с Месси

Также с победы стартовала сборная Колумбии. "Кофейные" провалили прошлый отбор на ЧМ-2022, но теперь выиграли у Венесуэлы благодаря голу Борре. В свою очередь, Парагвай и Перу расписали нулевую ничью.

Согласно формату квалификации 10 сборных играют друг против друга в два круга (суммарно – 18 матчей). По итоговой таблице шесть лучших команд напрямую попадут на ЧМ-2026, в то время как седьмая сыграет в межконтинентальном плей-офф за выход на Мундиаль.