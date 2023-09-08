Динамо может расстаться с Денисом Поповым. Центральным защитником заинтересовались два клуба из Турции.

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Вслед за ветеранами

Киевский коллектив, который п равился в квалификации к третьему по престижности клубному европейскому турниру Лиги конференций, решил, что может смело отпускать своих ведущих игроков В частности, "бобры" уже покинули перешедший в Сидорчук Сергей бельгийского Вестерло, и Дениса Гармаша, который перебрался в хорватского Осиеку и которым уже восхищаются, называя хавбека иконой Динамо. Теперь "бело-синие" могут расстаться и с Денисом Поповым.

Центральным защитником заинтересовались турецкие Трабзонспоры и обидчик киевлян в ЛК Бешикташ. Если пока интерес "орлов" не является конкретным, то "бордово-голубые" уже готовят официальное предложение. "Бобры" хотят получить за Попова 2 миллиона евро ( Transfermarkt оценивает Дениса в 3 миллиона евро). Трабзонспор, в свою очередь, также рассматривает вариант аренды центрбека с правом выкупа. Стоит отметить, что трансферное окно в Турции закрывается 15 сентября.

Напомним. Денис Попов успел сыграть в этом сезоне в 4 матчах в бело-синей футболке, однако не отличался результативными действиями, а получил желтую и красную карточки.

Игроки, покинувшие и пришедшие в Динамо в этом сезоне