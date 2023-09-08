Динамо може розпрощатися із Денисом Поповим. Центральним захисником зацікавились двоє клубів із Туреччини.

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Вслід за ветеранами

Київський колектив, котрий провалився у кваліфікації до третього за престижністю клубного європейського турніру Ліги конференцій, вирішив, що може сміло відпускати своїх провідних гравців. Зокрема, "бобри" уже покинули Сергій Сидорчук, який перейшов до бельгійського Вестерло, та Дениса Гармаша, котрий перебрався до хорватського Осієку та яким уже захоплюються, називаючи хавбека іконою Динамо. Тепер "біло-сині" можуть розпрощатися і з Денисом Поповим.

Центральним захисником зацікавились турецькі Трабзонспор та кривдник киян у ЛК Бешикташ. Якщо поки що інтерес "орлів" не є конкретним, то "бордово-блакитні" уже готують офіційну пропозицію. "Бобри" жадають отримати за Попова 2 мільйони євро (Transfermarkt оцінює Дениса в 3 мільйони євро). Трабзонспор, у свою чергу, також розглядає варіант із орендою центрбека із правом викупу. Варто відзначити, що трансферне вікно в Туреччині закривається 15-го вересня.

Нагадаємо. Денис Попов встиг зіграти цього сезону в 4 матчах у біло-синій футболці, проте не відзначався результативними діями, натомість отримав жовту та червону картки.

Гравці, котрі покинули та прийшли в Динамо цього сезону