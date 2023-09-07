Сергей Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло в последний день трансферного окна в Бельгии. Этот трансфер был неожиданным, ведь Сидорчук был капитаном команды и одним из лидеров клуба, в котором провел более 10 лет.

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Ни Динамо, ни Вестерло не раскрывали данные о том, во сколько обошелся трансфер игрока. В то же время портал Transfermarkt, специализирующийся именно на оценке игроков и суммах трансферов, в профиле Сидорчука указал, что бельгийский клуб заплатил за переход 1,5 миллиона евро.

Однако, по данным ТаТоТаке, базовая сумма без бонусов, которую бельгийцы заплатили Динамо за Сидорчука втрое меньше – 500 тысяч евро.

При этом на Transfermarkt потом обновили информацию о сумме трансфера Сидорчука. Теперь там указано 700 тысяч евро.