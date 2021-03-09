Яремчук забил, Безус ассистировал: Гент одержал победу в чемпионате Бельгии – видео
Гент в заключительном матче 29-го тура чемпионата Бельгии принимал Остенде. В стартовом составе своей команды вышли сразу два украинца – Роман Яремчук и Роман Безус.
Источник:24 канал
Гент – Остенде 1:0
Гол: Яремчук, 42
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Хозяевам удалось открыть счет на 41-й минуте, когда после разрезной передачи полузащитника Яремчук вышел на свидание с вратарем соперника и пробил точно в сетку.
Яремчука и Безуса заменили на 90+2-й и 67-й минутах соответственно. Другой украинец, Игорь Пластун, на 90+2-й минуте вышел на замену.
В результате Гент сумел удержать победу с минимальным результатом и поднялся на 10 место. Если клуб выиграет матч в запасе, то поднимется на восьмую строчку.
Видео гола Яремчука
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