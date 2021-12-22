В тяжелом весе ему надо многое доказать, – Гвоздик рассказал, кто лучше Усика

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик поделился мыслями относительно силы Александра Усика в тяжелом весе. Он назвал главного конкурента украинца.

Гвоздик: Большой молодец, красавец

Бывший боксер считает, что главным соперником Усика в тяжелом весе является Тайсон Фьюри. Однако он считает, что британец сильнее украинца.

Стоящее Он же не вышел с флагом России, – Гвоздик о Ломаченко

По его словам, Александр будет фаворитом в поединке с любым соперником, кроме Фьюри.

Не скажу, что с ними будет легко. Это все равно тяжелый вес, сильные "плюхи", разные стили, другая антропометрия. Думаю, Саша – большой молодец, красавец, но в в тяжелом весе ему еще многое надо доказать,

– сказал Гвоздик.

Возможен ли поединок Усик – Фьюри