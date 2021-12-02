Красюк: Джошуа рассмотрит предложение об отступных
По мнению промоутера, Джошуа может взять отступные и отказаться от немедленного реванша с Усиком. Между тем украинец выйдет на ринг против другого британца – Фьюри.
Стоит внимания У Джошуа кризис: боксер отрекся от своего промоутера после поражения Усику
Разговоры о том, что Джошуа отойдет в сторону, идут со времен досрочной победы Фьюри над Уайлдером. Я слышал, что Джошуа рассмотрит предложение об отступных, если деньги будут правильными, так как он имеет уважение к супертяжелому дивизиону и готов позволить провести бой за звание абсолютного чемпиона,
– отметил Красюк.
По словам промоутера, Усик не прочь сперва подраться с Фьюри, если предложение будет правильным и Джошуа позволит это сделать.
Усик – Фьюри: что известно
- После того, как Усик сенсационно победил Энтони Джошуа, а Фьюри успешно защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе, промоутеры начали говорить о возможном бое украинца с британцем.
- Тем не менее, Джошуа воспользовался возможностью реванша в противостоянии с Александром. Теперь фанатов ждет второй бой между боксерами.
- Сам же Тайсон заявил, что хочет провести свой следующий поединок против Усика. Он надеется, что Александр откажется от реванша с Джошуа.
- Усик тоже не раз признавался, что мечтает встретиться с британцем на ринге.
- Промоутер украинца отметил, что сейчас эта встреча будет возможна только после реванша.