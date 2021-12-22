Гвоздик: Великий молодець красень
Колишній боксер вважає, що головний суперник Усика у важкій вазі є Тайсон Ф'юрі. Проте він вважає, що британець сильніший за українця.
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За його словами, Олександр буде фаворитом у поєдинку з будь-яким суперником, окрім Ф'юрі.
Не скажу, що з ними буде легко. Це все одно важка вага, сильні "плюхи", різні стилі, інша антропометрія. Думаю, Сашко – великий молодець красень, але в у важкій вазі йому ще багато чого треба довести,
– сказав Гвоздик.
Чи можливий поєдинок Усик – Ф'юрі
- Після сенсаційної перемоги Усика над Джошуа, а також після фантастичного нокауту Ф'юрі у поєдинку з Деонтеєм Уайлдером, промоутери почали говорити про можливий бій британця та українця за звання абсолютного чемпіона світу.
- Британець неодноразово наголошував, що хоче вийти на ринг проти українця.
- Промоутер Усика наголосив, що це протистояння можливе лише за умови, що Ентоні Джошуа відмовився від реваншу з Олександром.
- Тепер Ф'юрі доведеться зачекати з боєм проти Олександра Усика. WBC зобов'язала Тайсона битися з офіційним претендентом.