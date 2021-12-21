Гвоздик: Белгород-Днестровский – это не Украина?

Гвоздик встал на защиту Ломаченко, заявив, что Василий может выходить на ринг, с чем ему хочется.

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"Жванецкий хорошо сказал: "Патриотизм – это четкое, осознанное понимание, почему мы должны жить хуже других". Я вообще не понимаю. Это его желание с чем хочет, с тем и выходит.

Портрет своей девушки или жены вынес бы. Какая разница, с чем он вышел? А Белгород-Днестровский – это не Украина? Ну, захотелось ему так выйти. Я в этом плане хейтеров не поддерживаю", – сказал боксер.

По мнению Александра, это личное дело Ломаченко и решение боксера не означает, что Василий не поддерживает Украину.

У Кличко и Ломаченко не сложилось

Решение Ломаченко эмоционально раскритиковал Владимир Кличко. По словам Гвоздика, у Ломаченко и Кличко вроде бы не сложились отношения.

Человек проделал работу и вынес флаг города, ну захотелось ему так. Он что кому-то должен? То, что Владимир Кличко пишет. У них, как я понимаю, отношения не очень складываются. Вася, как я понимаю, не большой фанат искусства Владимира Кличко, поэтому, возможно, Владимир таким образом сделал какой-то ответный шаг,

– сказал Гвоздик.

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Боксер добавил, что Ломаченко вышел с флагом украинского города, а не флагом государства-агрессора России.

"Я не знаю, кто суперпатриотический, кого это беспокоит и кто там на желто-голубых простынях спит, для тех может быть. Я, честно говоря, этого не понимаю. Ради Бога. Он же не вышел с флагом России, например. Это другой вопрос.

Для Украины это сейчас, скажем так, болезненная тема. Он не вышел со свастикой, черепом и костями. Вышел человек с флагом своего города, который является частью Украины. В чем проблема? Душа у него так хочет", – резюмировал Александр.

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