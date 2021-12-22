Гвоздик: Большой молодец, красавец
Бывший боксер считает, что главным соперником Усика в тяжелом весе является Тайсон Фьюри. Однако он считает, что британец сильнее украинца.
Стоящее Он же не вышел с флагом России, – Гвоздик о Ломаченко
По его словам, Александр будет фаворитом в поединке с любым соперником, кроме Фьюри.
Не скажу, что с ними будет легко. Это все равно тяжелый вес, сильные "плюхи", разные стили, другая антропометрия. Думаю, Саша – большой молодец, красавец, но в в тяжелом весе ему еще многое надо доказать,
– сказал Гвоздик.
Возможен ли поединок Усик – Фьюри
- После сенсационной победы Усика над Джошуа, а также после фантастического нокаута Фьюри в поединке с Деонтеем Уайлдером, промоутеры начали говорить о возможном бое британца и украинца за звание абсолютного чемпиона мира.
- Британец неоднократно подчеркивал, что хочет выйти на ринг против украинца.
- Промоутер Усика заявил, что это противостояние возможно лишь при условии, что Энтони Джошуа откажется от реванша с Александром.
- Теперь Фьюри придется подождать с боем против Александра Усика. WBC обязала Тайсона сразиться с официальным претендентом.