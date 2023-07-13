В четверг, 13 июля, состоятся полуфинальные встречи травяного "мейджора". За право выйти в свой первый финал наша Элина Свитолина будет соперничать с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

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Надо пользоваться каждой возможностью

Элина отметила, что большая половина ее профессиональной карьеры позади, поэтому нужно бороться за победу в каждом моменте, ведь никогда не знаешь, когда эта возможность выиграть что-нибудь значительное будет последней. Именно с таким подходом и мотивацией она и дошла до 1/2 финала в Лондоне, что гарантировало ей статус первой ракетки Украины после окончания турнира.

Сейчас я просто говорю себе, что количество лет впереди, тех лет, которые еще у меня остаются, оно меньше того, которое уже в прошлом. Я должна взять и сделать это у меня больше нет времени для проигрышей. Я не знаю, сколько еще лет буду играть. Поэтому я пытаюсь говорить себе, что должна быть решительной. Ты тренируешься ради этих важных моментов. Вот как сегодня, пока я уходила на Центральный корт, на своем пути я увидела столько истории. Ты просто понимаешь, что тренируешься именно ради этого,

– рассказала Свитолина.

Также Элина рассказала о значении выхода в такую позднюю стадию соревнований после декрета:

"Он означает очень много. Как я говорила, я не ожидала дойти до полуфинала. Просто играла один матч, дальше следующий. Я бы хотела так дальше и продолжать, впереди еще большие испытания. Но я очень горжусь тем, как я играю против сильных соперниц, против чемпионок Grand Slam, против теннисисток, знающих как побеждать и как играть под давлением. Я очень довольна и своим выступлением, и тем, как мне пока удается справляться».

Напомним, в 1/4 финала украинка переиграла первую ракетку мира Игу Швентек, а ее бэкхенд во время матча был признан лучшим ударом дня на Уимблдоне.

Отметим. Матч против Маркеты Вондроушева начнется в 15:30. Трансляция матча будет доступна для украинских болельщиков бесплатно, а за каждого уникального зрителя Сетанта Спорт будет перечислять 10 гривен в фонд Элины Свитолиной, которые пойдут на помощь юным украинским теннисистам и финансирование программ фонда. Подробнее об этом читайте здесь.

Верим, что сказка продолжится и мы увидим Сви в решающем матче турнира, но все постепенно. Вся Украина будет болеть за Элину.