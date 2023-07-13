Элина Свитолина в третий раз в своей карьере дошла до полуфинала турниров серии Grand Slam. В 2023 году Свитолина в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Игу Швентек. И благодаря этому после Уимблдона вернет себе звание первой ракетки Украины.

К теме Бекхенд Элины Свитолиной признан лучшим ударом дня на Уимблдоне: удивительное видео

Матч Свитолина – Вондроушова станет первым полуфиналом на Уимблдоне 2023 года. Теннисистки начнут свой матч в 15:30 в четверг, 13 июля.

Где смотреть онлайн матч Свитолина – Вондроушова

Официальным транслятором матчей серии Grand Slam в Украине есть платформа Setanta Sports. Именно здесь и состоится показ матча Свитолина – Вондроушова. При этом трансляция матча Свитолина – Вондроушова онлайн будет доступна бесплатно на официальном сайте.

Кроме того, при каждом уникальном зрителе матча Setanta Sports перечислит 10 гривен в фонд Элины Свитолиной. Собранные средства будут направлены на помощь юным украинским теннисистам и финансирование программ фонда.