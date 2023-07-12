В этой игре Элина смогла удивить все спортивное сообщество. Украинка одержала победу, оборвав 14-матчевую победную серию польской теннисистки (1 техническое поражение было, но Ига снялась до матча).

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Показала класс в игре против первой ракетки мира

Во время безумного победного матча Элине также удавались невероятные удары. Один из них стал лучшим в игровом дне на Уимблдоне. Швентек прекрасно приняла подачу Свитолиной под заднюю линию, украинка справилась с этим ударом, но Ига была уже у сетки и после своего ответа, казалось, перекрыла весь корт. Но это был день Элины Свитолиной – бешеным бэкхендом она нашла щель, которую не контролировала соперница и завоевала важное и очень эффектное очко.

Смотрите видео лучшего удара дня на Уимблдоне

Отметим. После выхода в полуфинал Элина Свитолина обеспечила себе возвращение статуса первой ракетки Украины. еще три месяца назад, она была вне топ-1000.

Следующей соперницей Элины Свитолиной станет чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Теннисистки ранее встречались 5 раз, в которых украинка одержала 3 победы.