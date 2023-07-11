Украинская теннисистка Элина Свитолина сенсационно победила первую ракетку мира Игу Швентек из Польши в четвертьфинале Уимблдона. Благодаря этой победе украинка вернулась в топ-30 рейтинга WTA.

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В LIVE-рейтинге WTA Свитолина поднялась сразу на 49 ступенек и оказалась на 27-й позиции. На счету Элины 1578 очков.

Свитолина обогнала Калинину и вернула статус первой ракетки Украины. Ангелина на 28 месте с 1567 пунктами.

Свитолина уже на 27-м месте / скриншот Live WTA Ranking

Отметим, что одесситка начинала Уимблдон с 76-го места в рейтинге.

Напомним, что Свитолина вернулась в Тур после декрета в апреле этого года. После первого турнира в Чарльстоне Элина занимала 1344 место. Ей понадобилось всего три месяца, чтобы вернуться в топ-30. Невероятный результат украинки! Отметим, что Свитолина была третьей ракеткой мира в рейтинге WTA в 2017, 2018 и 2019 годах.

Важно! В полуфинальном матче Уимблдона-2023 Элина Свитолина встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии, победившей в четвертьфинале американку Джессику Пегулу. Поединок состоится в четверг, 13 июля.