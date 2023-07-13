У четвер, 13 липня, відбудуться півфінальні зустрічі трав'яного "мейджора". За право вийти у свій перший фінал наша Еліна Світоліна буде змагатися з чеською тенісисткою Маркетою Вондроушовою.

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Треба користуватися кожною можливістю

Еліна зазначила, що більша половина її професійної кар'єри позаду, тому треба боротися за перемогу у кожному моменті, адже ніколи не знаєш, коли ця можливість виграти щось значне буде останньою. Саме з таким підходом та мотивацією вона й дійшла до 1/2 фіналу в Лондоні, що гарантувало їй статус першої ракетки України після закінчення турніру.

Зараз я просто кажу собі, що кількість років попереду, тих років, які ще в мене залишаються, вона менша за ту кількість, яка вже в минулому. Я повинна взяти і зробити це, у мене більше немає часу для програшів. Я не знаю, скільки ще років буду грати. Тому я намагаюся говорити собі, що маю бути рішучою. Ти тренуєшся заради цих важливих моментів. Ось як сьогодні, поки я йшла на Центральний корт, на своєму шляху я побачила стільки історії. Ти просто розумієш, що тренуєшся саме заради цього,

– розповіла Світоліна.

Також Еліна розповіла про значення виходу до такої пізньої стадії змагань після декрету:

"Він означає дуже багато. Як я говорила, я не очікувала дійти до півфіналу. Просто грала один матч, далі наступний. Я б хотіла так далі й продовжувати, попереду ще великі випробування. Але я дуже-дуже пишаюся тим, як я граю проти сильних суперниць, проти чемпіонок Grand Slam, проти тенісисток, які знають як перемагати і як грати під тиском. Я дуже задоволена і своїм виступом, і тим, як мені поки вдається справлятися".

Нагадаємо, в 1/4 фіналу українка переграла першу ракетку світу Ігу Швьонтек, а її бекхенд під час матчу було визнано найкращим ударом дня на Вімблдоні.

Зазначимо. Матч проти Маркети Вондроушової розпочнеться о 15:30. Трансляція матчу буде доступна для українських уболівальників безкоштовно, а за кожного унікального глядача Сетанта Спорт перераховуватиме 10 гривень у фонд Еліни Світоліної, які підуть на допомогу юним українським тенісистам та фінансування програм фонду. Детальніше про це читайте тут.

Віримо, що казка продовжиться та ми побачимо Сві у вирішальному матчі турніру, але усе поступово. Вся Україна буде вболівати за Еліну.