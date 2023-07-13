И действительно, возвращение украинской теннисистки на корт является фантастическим. Элина Свитолина только через три месяца смогла вернуть себе звание первой ракетки Украины, хотя в начале была за пределами топ-1000. Теперь же украинка сыграет в полуфинале старейшего теннисного турнира Уимблдона-2023.

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Вондроушова: Она просто потрясающе играет в теннис.

Соперницей украинки будет чешка Маркета Вондроушова, которая не стала скрывать своего восторга в предматчевом комментарии по Свитолиной и ее игре в Туре по возвращении.

Чешская теннисистка приятно удивлена, как Элини удается так играть и сочетать высокий уровень игры с материнством.

Это невероятно, что она сделала. Она получила wild card и сейчас в полуфинале. Это невероятно. Я чувствую, что прошло так мало времени после того, как она родила ребенка. Она делает удивительные вещи. Да, она боец и играет так хорошо. Я думаю, что мы видим, что тоже можем справиться с ребенком. Это ошеломляюще. Для меня невероятно, что она делает. Она просто потрясающе играет в теннис. Я думаю, она суперженщина,

– сказала Вондроушова.

Напомним, что 15 октября Свитолина и ее муж Гаэль Монфис впервые стали родителями. У теннисной родилась дочь, которую назвали Скай.

Отметим, что в четвертьфинале Вондроушова обыграла американку Джессику Пегулу – 4:6, 6:2: 4:6. Свитолина неожиданно выбила из Уимблдона-2023 первую ракетку мира из Польши Игу Швентек, которая пожелала украинцы победы на этом лондонском турнире.

Обратите внимание! Полуфинал Свитолина – Вондроушова начнется 13 июля в 15:30. В другом матче 1/2 финала Уимблдоона-2023 сыграют Онс Жабер (Тунис) – Арина Сабаленко (Беларусь).