Олимпик после скандала в УПЛ предложил судейскую революцию
Олимпик призвал другие клубы УПЛ организовать внеочередную встречу руководителей для рассмотрения вопросов судейства. Президент клуба Владислав Гельзин отправил официальное письмо другим командам УПЛ.
Источник:"Профутбол Digital" в фейсбуке
В нем Гельзин выступил с предложением на внеочередном собрании выразить коллективное недоверие председателю комитета арбитров Лучано Лучи.
К слову Президент Олимпика выступил с жестким заявлением о произволе в украинском футболе
Кроме того, в Олимпике предлагают разработать программу специальных действий, которые не допустят манипуляции с судейством в будущем, а также разрешить клубам УПЛ участвовать в формировании пула арбитров.
"Откровенный судейский произвол, который допускается почти в каждом матче УПЛ из года в год с участием всех без исключения команд, вместо расследований и организационных выводов оправдывается и поощряется главой комитета арбитров Лучано Лучи. К сожалению, это стало возможно из-за нашей созерцательной позиции и отсутствия общей реакции на деструктивные действия футбольных чиновников", – говорится в тексте послания.
Фото письма:
Что случилось в матче Олимипик – Шахтер?
- 6 марта Олимпик на своем поле принимал Шахтер в матче 17 тура УПЛ. Победителем противостояния стали подопечные Луиша Каштру – 0:1.
- "Горняки" вышли вперед в середине первого тайма усилиями Додо. Олимпик отыгрался до перерыва, но главный арбитр встречи Юрий Иванов принял не самое однозначное решение и отменил гол команды Юрия Калитвинцева, воспользовавшись системой VAR.
- Президент Олимпика Владислав Гельзин остался возмущен отмененным голом своей команды, и ворвался на послематчевый комментарий тренера донецкого клуба, где нецензурно высказался о работе арбитра и самого Лучи.
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