Олимпик призвал другие клубы УПЛ организовать внеочередную встречу руководителей для рассмотрения вопросов судейства. Президент клуба Владислав Гельзин отправил официальное письмо другим командам УПЛ.

В нем Гельзин выступил с предложением на внеочередном собрании выразить коллективное недоверие председателю комитета арбитров Лучано Лучи.

К слову Президент Олимпика выступил с жестким заявлением о произволе в украинском футболе

Кроме того, в Олимпике предлагают разработать программу специальных действий, которые не допустят манипуляции с судейством в будущем, а также разрешить клубам УПЛ участвовать в формировании пула арбитров.

"Откровенный судейский произвол, который допускается почти в каждом матче УПЛ из года в год с участием всех без исключения команд, вместо расследований и организационных выводов оправдывается и поощряется главой комитета арбитров Лучано Лучи. К сожалению, это стало возможно из-за нашей созерцательной позиции и отсутствия общей реакции на деструктивные действия футбольных чиновников", – говорится в тексте послания.

Фото письма:

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