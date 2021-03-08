Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин рассказал, почему он обматерил арбитров после окончания матча 17-го тура чемпионата Украины с донецким Шахтером (0:1).

Напомним, что владелец клуба ворвался на интервью тренера Юрия Калитвинцева и допустил нецензурные выражения в адрес судейского корпуса УАФ.

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Поверьте, я не показной матерщинник, это действительно мой способ выражения мыслей. Но когда на моих глазах и во всех смыслах – за мой же счет арбитры демонстративно издеваются над моей командой, безусловно, будучи уверенными, что в очередной раз любое деяние сойдет им с рук, здесь всякому терпению однажды наступит предел,

– сказал он.

Гельзин заявил, что глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) Лучано Лучи пригрозил ему наказанием за эмоциональную оценку событий, произошедших в матче УПЛ с участием его клуба. Он считает это несправедливым.

"Я отнюдь не горжусь теми фразами, которые были высказаны на камеру в минувшую субботу, но я не намерен и отрекаться от сути изложенного: в украинский футбол вернулось системное беззаконие. Позволю себе разочаровать Лучи и его синьорат: системность произвола достигла границ, угрожающих самому существованию футбола Украины, и не только профессионального", – сказал Гельзин.

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