Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола поддержал решение пожизненно запретить почетному президенту Агробизнеса Олегу Собуцкому любую деятельность, связанную с футболом. А самой команде проводить матчи на домашнем стадионе.

Решение о пожизненной дисквалификации Собуцкого было принято еще 23 июля 2020 года. Причиной стало избиение арбитра после матча Агробизнес – Минай 15 июля 2020 года. Апелляционный комитет УАФ отказал Собуцкому и Агробизнесу в удовлетворении апелляционной жалобы.

Что произошло в матче Агробизнес – Минай

После матча в Волочиске арбитр встречи Юрий Иванов заявил об избиении. Было опубликовано фотографию арбитра, на котором у него разбито лицо.

Сам арбитр в избиении обвинил Олега Собуцкого. Якобы он ворвался в судейскую комнату после матча и с охранниками избил его. Иванов написал заявление в полицию.

Иванов якобы снял побои не в Волочиске, где проходил матч, а в Киеве. Он сделал это из-за возможного конфликта интересов, ведь Собуцкий имеет влияние в Хмельницкой области.

Собуцкий все обвинения отвергал. Он заявлял, что никакой драки не было. Кроме того, по его словам, он сдерживал людей, которые хотели расправиться с арбитром после матча. А также заявил, что Иванова могли побить и за пределами стадиона.

Собуцкий до этого инцидента был вице-президентом УАФ и членом исполнительного комитета. Однако после этого он подал в отставку.

Наказание для клуба

Кроме Собуцкого, наказан был и сам клуб. Агробизнес оштрафовали на 500 тысяч гривен. Также команде запретили проведение матчей на стадионе "Юность" в Волочиске до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

Стоит добавить, что решение о запрете проведения матчей на стадионе "Юность" приняли еще 23 июля. Однако после этого Агробизнес и в дальнейшем играл домашние матчи на этом стадионе. И только шесть номинальных домашних матчей команда провела за пределами родного города – три в Винниках, два – в Хмельницком, и один – в Полтаве.

Решение Апелляционного комитета УАФ может быть обжаловано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.