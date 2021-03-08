Глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи прокомментировал скандальный эпизод с отмененным голом в поединке Олимпик – Шахтер (0:1).

После матча президент Олимпика Владислав Гельзин не удержал эмоций и в нецензурной форме выругался на арбитров, их куратора и экспертов, которые разбирали игру.

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Снурницын мешал Трубину, а затем находился в активной позиции. Поэтому офсайд зафиксирован правильно. Судья на ВАР сделал свою работу, подсказал главному об этом эпизоде. Это было корректное решение арбитра отменить гол после ВАР,

– сказал Лучи.

Также итальянец отреагировал на нецензурные выражения Владислава Гельзина в адрес арбитра матча.

"Я не буду комментировать заявлений Гельзина, но сейчас могу подтвердить вам, что КДК примет очень жесткое решение по его поведению. В Европе такое поведение не принимают и не терпят", – подытожил Лучи.

Что случилось в матче Олимпик – Шахтер

6 марта Олимпик на своем поле принимал Шахтер в матче 17 тура УПЛ. Победителем противостояния стали подопечные Луиша Каштру – 0:1.

"Горняки" вышли вперед в середине первого тайма усилиями Додо. Олимпик отыгрался до перерыва, но главный арбитр встречи Юрий Иванов принял не самое однозначное решение и отменил гол команды Юрия Калитвинцева, воспользовавшись системой VAR.

Президент Олимпика Владислав Гельзин остался возмущенным отмененным голом своей команды, и ворвался на послематчевый комментарий тренера донецкого клуба, где нецензурно высказался о работе арбитра и самом Лучи.