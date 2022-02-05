Фьюри: У него достойный бокс
Тайсон поделился мнениями по поводу украинского чемпиона Усика. Он назвал как преимущества, так и недостатки Александра.
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Усик – хороший боксер. Он – очень талантливый боксер первого тяжелого веса. Но я не думаю, что он достаточно хорош. По нему легко попасть, он маленький, легкий, недостаточно быстрый. Полагаю, что он нормальный боксер. У него достойный бокс, он выглядит как Мухаммед Али по сравнению со стариганом Энтони Джошуа,
– сказал Фьюри.
Также британец сравнил Усика с еще одним титулованным боксером.
"Усик чем-то похож на Томаша Адамека, если вы помните такого. Он тоже был хорошим боксером, а потом поднялся в тяжелейший вес, чтобы подраться с гигантом в лице Виталия Кличко, и досрочно проиграл. Честно говоря, я думаю, что Усик на том же уровне – те же габариты, та же скорость, оба были чемпионами", – добавил Тайсон.
С кем встретится Усик в следующем поединке
- Украинский боксер по судейскому решению нанес Энтони Джошуа болезненное поражение в Лондоне в конце сентября 2021 года.
- После поражения британец сразу же активировал опцию о реванше.
- Неожиданно в эту дуэль вмешался Тайсон Фюри, заявивший о своем желании выйти на ринг против украинца.
- До недавнего времени промоутеры Усика и Фьюри пытались организовать этот поединок.
- Однако промоутер Джошуа заявил, что Тайсон не хочет драться с Александром. Эгис Климас, менеджер украинца, также обвинил Тайсона в срыве поединка.
- В итоге Фьюри объявил, что встретится с Уайтом.
- Недавно промоутер украинца назвал возможную дату следующего поединка Усик – Джошуа.