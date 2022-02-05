Фьюри: У него достойный бокс

Тайсон поделился мнениями по поводу украинского чемпиона Усика. Он назвал как преимущества, так и недостатки Александра.

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Усик – хороший боксер. Он – очень талантливый боксер первого тяжелого веса. Но я не думаю, что он достаточно хорош. По нему легко попасть, он маленький, легкий, недостаточно быстрый. Полагаю, что он нормальный боксер. У него достойный бокс, он выглядит как Мухаммед Али по сравнению со стариганом Энтони Джошуа,

– сказал Фьюри.

Также британец сравнил Усика с еще одним титулованным боксером.

"Усик чем-то похож на Томаша Адамека, если вы помните такого. Он тоже был хорошим боксером, а потом поднялся в тяжелейший вес, чтобы подраться с гигантом в лице Виталия Кличко, и досрочно проиграл. Честно говоря, я думаю, что Усик на том же уровне – те же габариты, та же скорость, оба были чемпионами", – добавил Тайсон.

С кем встретится Усик в следующем поединке