Дебют Усика в большом футболе состоялся в матче товарищеского турнира Winter Cup между Полесьем и Вересом (2:1). Боксер-чемпион в составе Полесье вышел на замену на 77-й минуте и помог своей команде удержать победный счет.
Как это было Усик дебютировал за Полесье и едва не забил гол первым прикосновением к мячу: фото с матча
"Так сложилось, что я пошел в замечательный вид спорта. Ну, а сейчас в 35 лет сбылась мечта детства – сыграл за профессиональную команду. Полесье – это сила. Около 20 минут поиграл, кажется", – сказал Усик.
Также Усик придержал интригу, увидим ли мы его еще в матчах Winter Cup:
Ну, слушайте, расскажу я вам сейчас все свои секреты. И все понесется. Это все интрижка.
Усик дебютировал в футболе: коротко
- Боксер вышел на футбольное поле на 77-й минуте игры, заменив нападающего Филиппа Будковского.
- Едва ли не первым прикосновением к мячу Усик мог отличиться в воротах Вереса. Житомирский клуб провел атаку правым флангом, и Александр получил пас в штрафной.
- В итоге Полесье отстояло преимущество и выиграло матч со счетом 2:1.
- Следующую игру команда Усика проведет 7-го февраля против Черноморца. Также в рамках турнира житомирский клуб встретится с Металлистом.