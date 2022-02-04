Дебют Усика в большом футболе состоялся в матче товарищеского турнира Winter Cup между Полесьем и Вересом (2:1). Боксер-чемпион в составе Полесье вышел на замену на 77-й минуте и помог своей команде удержать победный счет.

Как это было Усик дебютировал за Полесье и едва не забил гол первым прикосновением к мячу: фото с матча

"Так сложилось, что я пошел в замечательный вид спорта. Ну, а сейчас в 35 лет сбылась мечта детства – сыграл за профессиональную команду. Полесье – это сила. Около 20 минут поиграл, кажется", – сказал Усик.

Также Усик придержал интригу, увидим ли мы его еще в матчах Winter Cup:

Ну, слушайте, расскажу я вам сейчас все свои секреты. И все понесется. Это все интрижка.

Усик дебютировал в футболе: коротко