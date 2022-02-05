Ф'юрі: У нього гідний бокс

Тайсон поділився думками щодо українського чемпіона Усика. Він назвав, як переваги, так і недоліки Олександра.

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Усик – хороший боксер. Він – дуже талановитий боксер першої важкої ваги. Але я не думаю, що він досить добрий. По ньому легко влучити, він маленький, легкий, недостатньо швидкий. Вважаю, що він нормальний боксер. У нього гідний бокс, він має вигляд, як Мухаммед Алі в порівнянні зі стариганом Ентоні Джошуа,

– сказав Ф'юрі.

Також британець порівняв Усика з ще одним титулованим боксером.

"Усик чимось схожий на Томаша Адамека, якщо ви пам'ятаєте такого. Він теж був хорошим боксером, а потім піднявся у надважку вагу, щоб побитися з гігантом в особі Віталія Кличка, і достроково програв. Чесно кажучи, я думаю, що Усик на тому самому рівні – ті ж габарити, та ж швидкість, обидва були чемпіонами", – додав Тайсон.

З ким зустрінеться Усик у наступному поєдинку