Фьюри оскорбил Усика
Фьюри записал видео, в котором оскорбил Усика. Обладатель пояса WBC назвал украинца слабаком. Досталось также Энтони Джошуа и Диллиану Уайту. Первого он назвал трусом, а насчет Уайта сказал, что тот не хочет сразиться с ним.
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Климас попросил Фьюри зря не упоминать об Усике и призвал британца говорить со своей командой. По словам менеджера, именно Тайсон не дает состояться поединку с Усиком.
Прежде чем в следующий раз вспомнить Усика, поговори со своей командой, менеджерами, советниками и промоутерами, которые согласились со всеми условиями. Кажется, что это ты не даешь этому поезду тронуться. Кричать и болтать – это дешево, Тайсон,
– написал Климас.
Почему бой Усика и Фьюри может не состояться
- Что у Усика, что у Фьюри есть обязательные соперники. Непобедимый украинец должен дать реванш британцу Энтони Джошуа за титулы WBO, WBA, IBF.
- Тайсона ждет защита титула WBC против Диллиана Уайта, который уже долгое время является официальным претендентом.
- Уже 28 января должны пройти промоутерские торги относительно поединка Фьюри – Уайт. На них будут определено, кто будет организовывать поединок.
- Интересно, что промоутер Эдди Хирн также обвинил Фьюри в срыве боя с Усиком. Он заявил, что Тайсон передумал биться против украинца.