Фьюри решил встретиться с Уайтом
Хирн, являющийся промоутером Энтони Джошуа, прокомментировал потенциальный бой между Усиком и Фьюри. Он заявил, что британец хочет провести промежуточное сражение перед встречей с Усиком.
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Реальность такова, что Тайсон Фьюри не хочет сразиться с Александром Усиком в следующем поединке. Он хочет провести бой в марте, прежде чем выйти на поединок за абсолют – я этого не понимаю,
– сказал Хирн.
По словам промоутера, Фьюри решил встретиться с Уайтом вместо Усика. В пятницу, 28 января, должны пройти промоутерские торги по поединку Фьюри – Уайт.
Хирн в который раз прокомментировал информацию, что Джошуа может взять отступные за отказ от реванша с Усиком. Промоутер заверил, что для Энтони важны не деньги, а шанс сразиться за звание абсолютного чемпиона мира.
Если он встретится с Усиком в апреле или мае, вы не сможете назвать его лучшим тяжеловесом в мире. Но если он встретится с победителем боя Усик – Фьюри, тогда победитель будет номер один,
– заявил Хирн.
Промоутер рассказал о том, что Усик и Фьюри могли встретиться в апреле – мае. Победитель поединка должен сразиться с Джошуа осенью 2022-го.
"Но теперь Фьюри говорит, что хочет драться в марте, и это точно будет нетитульный бой в силу ситуации с Уайтом. Я не знаю, почему Фьюри не хочет драться с Усиком в следующем бою, но это факт, что не хочет", – резюмировал глава Matchroom Boxing.
Что известно о вероятной встрече Усика и Фьюри
- В тяжелом весе до сих пор не было боксера, владеющего всеми четырьмя поясами – WBC, WBO, WBA, IBF. В 2021 году хотели провести бой между Фьюри и Джошуа.
- Но поединок сорвался из-за того, что Тайсона обязали сразиться против Деонтея Уайлдера. Джошуа принял вызов Усика и проиграл украинцу все титулы. В то же время Фьюри сохранил пояс WBC.
- После этого Джошуа активировал опцию о реванше с Усиком. Однако о планах сразиться с украинцем заявил и Фьюри. Переговоры между командами Усика и Тайсона подтвердил промоутер украинца.
- Для того чтобы Александр и Тайсон встретились, нужно, чтобы Джошуа отказался от реванша с Усиком, а Диллиан Уайт – встречи с Фьюри.