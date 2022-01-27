Фьюри решил встретиться с Уайтом

Хирн, являющийся промоутером Энтони Джошуа, прокомментировал потенциальный бой между Усиком и Фьюри. Он заявил, что британец хочет провести промежуточное сражение перед встречей с Усиком.

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Реальность такова, что Тайсон Фьюри не хочет сразиться с Александром Усиком в следующем поединке. Он хочет провести бой в марте, прежде чем выйти на поединок за абсолют – я этого не понимаю,

– сказал Хирн.

По словам промоутера, Фьюри решил встретиться с Уайтом вместо Усика. В пятницу, 28 января, должны пройти промоутерские торги по поединку Фьюри – Уайт.

Хирн в который раз прокомментировал информацию, что Джошуа может взять отступные за отказ от реванша с Усиком. Промоутер заверил, что для Энтони важны не деньги, а шанс сразиться за звание абсолютного чемпиона мира.

Если он встретится с Усиком в апреле или мае, вы не сможете назвать его лучшим тяжеловесом в мире. Но если он встретится с победителем боя Усик – Фьюри, тогда победитель будет номер один,

– заявил Хирн.

Промоутер рассказал о том, что Усик и Фьюри могли встретиться в апреле – мае. Победитель поединка должен сразиться с Джошуа осенью 2022-го.

"Но теперь Фьюри говорит, что хочет драться в марте, и это точно будет нетитульный бой в силу ситуации с Уайтом. Я не знаю, почему Фьюри не хочет драться с Усиком в следующем бою, но это факт, что не хочет", – резюмировал глава Matchroom Boxing.

Что известно о вероятной встрече Усика и Фьюри