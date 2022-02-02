Новая дата реванша Усик – Джошуа
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой Усик – Джошуа состоится летом. Свое заявление Арум сделал в контексте поединка между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и претендентом Диллианом Уайтом.
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По словам Арума, боя Фьюри – Уайт стоит ждать в апреле 2021-го. Что касается встречи Усика с Джошуа, то речь идет об июне. Красюк подтвердил, что реванш может состояться в конце весны или начале лета.
Когда проходят промоутерские торги, промоутер делает ставку с общей суммой гонораров и указывает три вероятные даты и три вероятные места проведения. Промоутер не может отойти от этих трех опций. От страны проведения зависит и процент распределения гонораров. Что касается Усик – Джошуа, то конец мая – начало июня – очень вероятная дата,
– заявил Красюк.
Что известно о реванше Усик – Джошуа
- После поражения Усику британец сразу активировал опцию о реванше с Усиком. Александр проявлял желание провести реванш в Киеве на НСК "Олимпийский".
- Но промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что встреча вряд ли состоится в Украине. Он склоняется к тому, что боксеры снова встретятся в Великобритании.
- Также Хирн заявлял, что в ближайшее время Джошуа начнет подготовку к бою. Однако Усик готовится дебютировать за футбольный клуб Полесья.