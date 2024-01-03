Начался новый 2024 год, а с ним и новые спортивные состязания. Год обещает стать очень насыщенным как в целом, так и для украинских атлетов.

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Во Франции будут проходить Олимпиада и Паралимпиада, футбольная сборная сохраняет шансы попасть на чемпионат Европы, а Александр Усик проведет главное сражение своей жизни. 24 канал представит календарь главных спортивных событий на 2024 год.

Кубок мира по биатлону (7-18 января)

Уже в ближайшие выходные стартуют главные соревнования биатлонного сезона, которые пройдут в чешском Новом Городе. Мужчины и женщины пробегут спринт, персьют, масс-старт и микст. Ожидаем яркие выступления и от украинцев.

Australian Open (14-28 января)

В середине января в Мельбурне стартует первый теннисный турнир Grand Slam в этом году. Многие из наших спортсменок примут участие в женском турнире, в частности Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк и Леся Цуренко.

Выборы президента УАФ (25 января)

Впервые через девять лет нашу ассоциацию футбола возглавит новый человек. Действующий глава Андрей Павелко застрял в коррупционных скандалах и находится в СИЗО. Уже не секрет, что большинство членов УАФ должны поддержать Андрея Шевченко на голосовании. Легенда украинского футбола – единственный кандидат в президенты УАФ.



Андрей Шевченко / Getty Images

Жеребьевка Лиги наций (8 февраля)

В сентябре, октябре и ноябре футбольная сборная будет играть матчи Лиги наций в дивизионе В. Успешные выступления в этом соревновании могут помочь Украине повысить шансы на проход на ЧМ-2026, а также повыситься в классе в лигу А.

Возможные соперники Украины:

КОРЗИНА 1 Австрия, Чехия, Англия, Вельс КОРЗИНА 2 Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия КОРЗИНА 3 Словения, Ирландия, Албания, Черногория КОРЗИНА 4 Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Шахтер в Лиге Европы (15 и 22 февраля)

Дончане первыми из украинских клубов выйдут из отпуска, ведь продолжают борьбу в еврокубках. Команда Марино Пушича будет играть в Лиге Европы, где в 1/16 финала будет противостоять Марселю. Хочется верить, что французы станут не последним соперником дончан.

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Александр Усик – Тайсон Фьюри (17 февраля)

В середине февраля любителей бокса ожидает самый горячий бой из всех возможных, еще и с участием украинца. Усик будет претендовать на звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе и может сделать то, что не подчинялось даже братьям Кличко. Соперник крайне непростой, но слишком провокационный – обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри.



Тайсон Фьюри против Александра Усика / коллаж 24 канала

Чемпионат мира по легкой атлетике (1-3 марта)

Чемпионат Европы по легкой атлетике (7-12 июня)

В начале марта ожидаем феерию от украинок на ЧМ по легкой атлетике в помещении. Турнир пройдет в шотландском Глазго, в нем должны принять топ-атлетки Украины, в частности Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Марина Бех-Романчук и другие. А уже в летнее время наши звезды попробуют свои силы на Евро, которое пройдет в Риме на местном Олимпийском стадионе.

Отбор на Евро-2024 (21 и 26 марта)

Время Х в конце марта придет для футбольной сборной Украины. Команда Реброва будет играть в плей-офф за право сыграть на чемпионате Европы в Германии. 21 числа наша сборная проведет выездную игру против Боснии и Герцеговины, а в случае успеха в финале стыков будет противостоять Израилю или Исландии. Шансы на успех достаточно высоки!



Сергей Ребров / сайт УАФ

Чемпионат Европы по дзюдо (25-27 апреля)

Чемпионат мира по дзюдо (19-24 мая)

Очередные Евро и ЧМ по дзюдо в этот раз пройдут в течение одного месяца. Континентальное первенство примет Загреб, а мировое – Абу-Даби. Украина возлагает большие надежды на Дарью Билодид, Богдана Ядова, Дильшота Халматова и других спортсменов.

Чемпионат мира по хоккею у дивизионов ИС (27 апреля – 3 мая)

В конце апреля и начале мая сборная Украины по хоккею будет бороться за повышение в классе в лигу ИА. В течение недели нашей команде ждут матчи с пятью соперниками и наша цель – только победа в группе. Все игры пройдут в Вильнюсе.

Расписание матчей сборной Украины по хоккею:

ДАТА МАТЧ 27 апреля Эстония – Украина 28 апреля Украина – Нидерланды 30 апреля Украина – Китай 1 мая Украина – Испания 3 мая Литва – Украина

Финал Кубка Украины по футболу (15 мая)

В середине мая футбольное сообщество узнает первого "военного" победителя Кубка Украины, ведь в прошлом и позапрошлом годах этот турнир был отменен. На трофей претендуют Шахтер, Черноморец, Ворскла и Полесье.

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Конец чемпионата Украины по футболу (25 мая)

Впрочем, куда более увлекательной обещает быть развязка в УПЛ. На зимний перерыв лидерами пошли Кривбасс и Днепр-1, но по потерянным очкам впереди должны быть Динамо на Шахтер. Еще и Полесье очень рядом с этой четверкой, обещающей нам горячую борьбу за золото чемпионата.

Ролан Гаррос (26 мая – 8 июня)

Второй турнир серии Grand Slam традиционно пройдет в столице Франции на грунтовых кортах. Наши надежды так же полагаются на наших девушек, тем более в прошлом году Элина Свитолина досталась четвертьфинала, а Леся Цуренко - 1/8 финала.

Чемпионат Европы по футболу (14 июня – 14 июля)

Главное футбольное событие года – это, безусловно, Евро-2024, которое в этот раз пройдет на полях Германии. Нашей сборной еще нужно туда пройти через мартовский плей-офф. В случае успеха "сине-желтые" сыграют в одном квартете с Бельгией, Словакией и Румынией. Почему бы не повторить успех прошлого Евро-2020, где наша команда добралась до четвертьфинала?

Состав групп Евро-2024:

ГРУППА А Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария ГРУППА В Испания, Хорватия, Италия, Албания ГРУППА С Англия, Дания, Сербия, Словения ГРУППА D Франция, Нидерланды, Австрия, Польша/Вельс/Финляндия/Эстония. ГРУППА E Бельгия, Словакия, Румыния, Израиль/Босния/Украина/Исландия ГРУППА F Португалия, Турция, Чехия, Грузия/Греция/Казахстан/Люксембург

Чемпионат Европы по фехтованию (18-23 июня)

У Базеле пройдет главное фехтовальное соревнование года. Верим в успех Ольги Харлан и других наших фехтовальщиков, а также в объективное судейство и отсутствие россиян.



Ольга Харлан / Getty Images

Уимблдон (1-14 июля)

Третий теннисный турнир Grand Slam традиционно состоится в Великобритании. На травяные корты выйдут наши девушки Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и другие. Свитолина попытается повторить свое полуфинальное выступление образца 2023 года.

Олимпийские игры (26 июля – 11 августа)

Безусловно. главное спортивное событие года – это Олимпиада, которую примет Париж. Главный скандал вокруг соревнования – это участие россиян и белорусов в нейтральном статусе. МОК принял решение, не устраивающее ни Украину, ни остальной цивилизованный мир, ни своих россиян. Верим, что представителей страны-террористки будет очень мало на Играх.

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У наших же спортсменов уже более 60-ти лицензий на Олимпиаду. Особо интересно будет наблюдать за молодежной сборной по футболу, ведь наши ребята впервые в истории попали на олимпийский футбольный турнир. Возлагаем также надежды и на фехтование, легкую атлетику и плавание.



Олимпийские Игры-2024 пройдут в Париже / olympics.com

US Open (26 августа – 8 сентября)

В США уже традиционно пройдет последний Grand Slam в 2024 году. В прошлом сезоне украинки выступили не очень удачно, до третьего круга дошла только Элина Свитолина, которая на этой стадии остановилась.

Паралимпийские игры (28 августа – 8 сентября)

По традиции Паралимпиада пройдет через месяц после Олимпиады в том же городе. Украина также должна быть представлена множеством спортсменов, но ПМК разрешил участие в соревнованиях россиянам в нейтральном статусе. К сожалению, вопрос Паралимпийских игр вызывает не столь сильный резонанс в мире, поэтому есть вероятность, что сторонников терроризма будет немало.

Чемпионат мира по футзалу (14 сентября – 6 октября)

В сентябре и начале октября в Узбекистане состоится мировое футзальное первенство, куда наконец-то попала и сборная Украины. Это шестое участие "сине-желтых" на ЧМ. Формат соревнования идентичен футбольному Евро – 24 команды будут разделены на 6 квартетов. В плей-офф пройдут 1-2 места, а также четыре команды из третьих мест.

Старт обновленной Лиги чемпионов (17 сентября – 29 января)

В этом году Лига чемпионов и другие еврокубки претерпевают серьезные реформы. УЕФА отказалась от формата групповых стадий, вместо него будет швейцарская система розыгрыша. 36 команд будут формировать общую турнирную таблицу. Каждый из участников проведет по 8 матчей против совершенно разных оппонентов (по четыре дома и на выезде). 1-8 места выйдут в 1/8 финала, а 9-24 места – в 1/16 финала.

Интересно знать. Чемпион и вице-чемпион Украины будут проходить квалификацию. Первое место будет стартовать сразу с раунда плей-офф (придется пройти одного соперника), тогда как второе место – со второго квалификационного раунда (придется пройти трех соперников). Однако если чемпионом Украины станет Шахтер, а победитель ЛЧ 2023-2024 выйдет в турнир через свой чемпионат, то дончане напрямую попадут в основную стадию благодаря высокому клубному коэффициенту УЕФА.

Жеребьевка отбора ЧМ-2026 (декабрь)

В конце года должны определиться соперники сборной Украины по футболу в квалификации на Мундиаль в США, Канаде и Мексике. Всего будет 12 групп по 4-5 команд и победители квартетов напрямую попадут на ЧМ. У Украины есть хорошие шансы, чтобы оказаться в первой корзине и быть фаворитом в своей группе.