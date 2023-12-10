Мир резко отреагировал на полномасштабное вторжение России в Украину, введя кучу санкций против оккупантов в разных областях. В свою очередь, реакция спортивного сообщества оказалась не столь жесткой.

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Большинство федераций продолжают допускать россиян к соревнованиям, но в нейтральном статусе. По той же дороге пошел Международный олимпийский комитет, решивший разрешить представителям России принять участие на Олимпийских играх. 24 канал объясняет сущность и последствия такого решения.

Что такое "нейтральный статус"

Нейтральный статус позволяет спортсмену избавиться от представительства любого государства на соревновании. Атлет едет в качестве спортсмена без страны, при его выступлениях не будут использоваться флаг и гимн его государства.

Россияне уже не в первый раз соревнуются на Олимпиаде в нейтральном статусе. Так было на Играх-2020 в Токио, когда на государство-террористку наложили санкции из-за систематических антидопинговых нарушений. Впрочем, на Олимпиаде в Париже будут более жесткие требования.

Ранее россияне участвовали в качестве представителя Олимпийского комитета России (команда ОКР), то есть финансированием их поездки занимался сам ОКР. Теперь же граждане России должны доказать свою непричастность к олимпийскому комитету страны-оккупанта.

При этом нейтральными могут стать индивидуальные атлеты. В командных видах спорта ни одного спортсмена из России или Беларуси не будет.

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Правила допуска россиян

Директор МОК по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Кристиан Кло дал объяснение, что каждый нейтральный атлет должен подписать документ о миротворческой миссии олимпийского движения. Вот ее текст:

Мое участие в Играх зависит от соблюдения мною определенных фундаментальных правил, направленных на обеспечение целостности Игр, защиту здоровья участников Игр и защиту чистых спортсменов. Я подтверждаю, что знаю правила и обязанности, касающиеся моего участия в Играх, доведенных до моего внимания моим Национальным олимпийским комитетом (НОК), Международной федерацией (IF) или МОК. Соблюдение мною этих правил поддерживает миссию МОК и Олимпийских игр содействовать единству и миру Я соглашаюсь соблюдать все эти правила и обязанности, в том числе следующие: положение Олимпийской хартии, включая миротворческую миссию олимпийского движения

Всемирного антидопингового кодекса, а также Антидопинговых правил МОК, применяемых к Играм, и каких-либо связанных положений, таких как Политика МОК и Правила для Олимпийских игр XXXIII в Париже, Франция

кодекса этики МОК, включая правила по предотвращению манипуляций на соревнованиях, применяемых к Играм

концепции МОК по защите спортсменов и других участников от преследований и жестокого обращения в спорте (на период Игр)

рекомендаций МОК по социальным и цифровым медиа

любого другого набора правил и инструкций (включая их обновления), связанные с моим участием в Играх.

Если говорить более простым языком… Все нейтральные атлеты должны пройти специальную комиссию, которая подтвердит его непричастность к государственному финансированию со стороны России, финансированию со стороны ОКР, а также принадлежность к военным структурам страны-оккупантки.

Кроме того, спортсмен должен доказать свою неподдержку войне в Украине. Это касается как официального выступления на пропагандистских мероприятиях, так и проявлений своей позиции по этому вопросу в соцсетях.

Нет российскому финансированию

На самом деле, на бумаге требования МОК выглядят довольно суровыми. Спортсменам придется самим находить финансирование своего выступления на Олимпийских играх или же покрыть все расходы собственноручно.

При этом прохождение проверки на нейтральность будет стоить денег атлетам и членам его команды. Если атлет решит самостоятельно профинансировать свое выступление, это выльется в немалую копеечку.

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Конечно, большинство из них попытаются найти спонсора своего участия. Но и в этом случае спонсор не должен быть связан с государством Россия. При этом любая реклама российских брендов на Олимпиаде запрещена, так что потенциальные спонсоры и на этом не смогут заработать.

Остается вариант либо с меценатством, либо финансированием от иностранных организаций. Еще одним важным условием для россиян является неучастие во внутренних соревнованиях в преддверии Олимпийских игр.

Что не так с "нейтральностью"

Кажется, что МОК сильно закрутил гайки россиянам и сыграл в пользу Украины. Впрочем, такое впечатление очень оптимистично, а то и ошибочно.

Во-первых, российские спортсмены воспитались и стали такими же в России. Всеми своими достижениями они должны террористическому режиму. Так что странно, если такой спортсмен действительно выступит против провоенной "линии партии".

Во-вторых, пророссийские государственные компании и само государство может неофициально профинансировать выступление атлета. Они имеют финансовые активы заграницей или атлет докажет, что эти финансы он заработал раньше.

В-третьих, в обмен на финансирование государство-террорист будет нуждаться в "фидбеке" в виде пропаганды войны на Играх. Что это может быть? Завуалированные буквы "Z" на форме, неоднозначные интервью, в которых атлет попытается оправдать "бедных русских солдат" и т.д.



Российские спортсмены на пропутинском концерте / росСМИ

Обходные пути для россиян

При этом формулировка неподдержки войны очень лицемерна со стороны МОК. Атлеты должны доказать отсутствие поддержки войны. Комитет не требует открыто осудить вторжение в Украину, ему достаточно просто, чтобы спортсмен не был "замазан".

Таким образом, МОК идет навстречу россиянам, которых за открытое осуждение войны должны заключить в тюрьму по возвращении домой. Комитет же допускает, что эти люди должны вернуться в Россию и продолжать своими налогами и достижениями спонсировать бюджет страны-террористки, которая пустит эти деньги на ракеты.

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Ну и самое интересное, что даже при открытой поддержке геноцида украинцев непонятны санкции, которые МОК может применить против россиян. То есть да, их могут дисквалифицировать по соревнованиям или отстранить от турниров на время.

Но, по сравнению с масштабами российской пропаганды, это будет дешевая цена. Тем более что тотальное большинство "нейтральных" атлетов и так не будет претендовать на медали.

А если кому-то из них удастся выиграть какую-нибудь награду? Несомненно, что после Олимпийских игр российское государство привлечет немало финансов и другого ресурса, чтобы убедить уже известного мира спортсмену встать на сторону "Z-патриотов".

Как "Z-патриоты" уже попадали на международные соревнования

Подводных камней немало. В марте МОК рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе. За это время уже было несколько случаев, когда на международные турниры проходили поклонники войны.

Российский дзюдоист Яго Абуладзе попал на чемпионат мира, хотя до этого ругал в инстаграмме посты Никиты Ивкина и выражал ему поддержку. Никита был одним из российских военных, которые в 2022-м начали полномасштабное вторжение в Украину.

Видео поддержки войны от Абуладзе:

Самым громким случаем, когда включилась российская пропаганда, стал кейс Ольги Харлан. На ЧМ по фехтованию украинка победила "нейтральную" Анну Смирнову, но отказалась ей пожимать руку.

Та знала, что за этот отказ Ольге грозит техническое поражение, поэтому осталась на дорожке и дождалась дисквалификации украинки. Впоследствии выяснилось, что Смирнова активно поддерживает своего брата, российского военного, и демонстрирует террористические знаки "V" в соцсетях.



Ольга Харлан не пожала руку Анне Смирновой / скриншот

Реакция мирового сообщества

К сожалению, подавляющее большинство стран поддержали МОК в допуске "нейтральных" россиян к Олимпиаде. Несколько министров спорта осудили комитет, но их тотальное меньшинство.

Украинский Минмолодежьспорта в лице главы Матвея Бедного осудили МОК и даже намекнул на возможный бойкот соревнований. Впрочем, есть большие сомнения в этом, ведь от Украины на Игры квалифицировались около 60 спортсменов, тогда как россиян ожидается в районе десяти.

Кроме того, летом министерство еще в лице тогдашнего главы Вадима Гутцайта разрешило украинцам участвовать в турнирах с нейтральными россиянами, удовлетворившись дисквалификацией государств Россия и Белоруссия. Нет повода считать, что при руководстве Бедного министерство кардинально изменит политику. Тем более что украинские спортсмены не должны страдать от неадекватных решений МОК.

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Интересно, что и в России недовольны решением МОК, называя его дискриминационным и унизительным. То есть это постановление, призванное найти компромисс между сторонами, на самом деле не удовлетворило ни одно из них. Вот такова она унизительная позиция комитета, которая в любом случае бросает на олимпийское движение негативную тень.

Справка. XXXIII Олимпийские Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 г. в столице Франции Париже. В программе Олимпиады будут представлены 32 вида спорта. Будут разыграны 329 комплектов медалей среди более 10 тысяч спортсменов.