Розпочався новий 2024 рік, а з ним і нові спортивні змагання. Рік обіцяє стати дуже насиченим як загалом, так і саме для українських атлетів.

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У Франції проходитимуть Олімпіада та Паралімпіада, футбольна збірна зберігає шанси потрапити на чемпіонат Європи, а Олександр Усик проведе головний бій свого життя. 24 канал презентує календар головних спортивних подій на 2024 рік.

Кубок світу з біатлону (7-18 січня)

Вже найближчими вихідними стартують головні змагання біатлонного сезону, які пройдуть у чеському Нове Мєсто. Чоловіки та жінки пробіжать спринт, персьют, масстарт та мікст. Очікуємо на яскраві виступи і від українців.

Australian Open (14-28 січня)

В середині січня в Мельбурні стартує перший тенісний турнір Grand Slam цього року. Чимало наших спортсменок візьмуть участь у жіночому турнірі, зокрема Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Леся Цуренко.

Вибори президента УАФ (25 січня)

Вперше за дев'ять років нашу асоціацію футболу очолить нова людина. Чинний голова Андрій Павелко застряг у корупційних скандалах та знаходиться у СІЗО. Вже не секрет, що більшість членів УАФ має підтримати Андрія Шевченка на голосуванні. Легенда українського футболу – єдиний кандидат на посаду президента УАФ.



Андрій Шевченко / Getty Images

Жеребкування Ліги націй (8 лютого)

У вересні, жовтні та листопаді футбольна збірна гратиме матчі Ліги націй в дивізіоні В. Успішні виступи в цьому змаганні зможуть допомогти Україні підвищити шанси на прохід на ЧС-2026, а також підвищитися у класі до ліги А.

Можливі суперники України:

КОШИК 1 Австрія, Чехія, Англія, Вельс КОШИК 2 Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія КОШИК 3 Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія КОШИК 4 Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан

Шахтар у Лізі Європи (15 та 22 лютого)

Донеччани першими з українських клубів вийдуть з відпустки, адже продовжують боротьбу в єврокубках. Команда Маріно Пушича гратиме в Лізі Європи, де в 1/16 фіналу протистоятиме Марселю. Хочеться вірити, що французи стануть не останнім суперником донеччан.

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Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі (17 лютого)

В середині лютого на любителів боксу очікує найгарячіший бій з усіх можливих, ще і за участю українця. Усик претендуватиме на звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі і може зробити те, що не підкорювалось навіть братам Кличкам. Суперник вкрай непростий, але занадто провокативний – володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі.



Тайсон Ф'юрі проти Олександра Усика / колаж 24 каналу

Чемпіонат світу з легкої атлетики (1-3 березня)

Чемпіонат Європи з легкої атлетики (7-12 червня)

На початку березня очікуємо на феєрію від українок на ЧС з легкої атлетики в приміщенні. Турнір пройде в шотландському Глазго, участь в ньому мають взяти топ-атлетки України, зокрема Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Марина Бех-Романчук та інші. А вже влітку наші зірки спробують свої сили на Євро, яке пройде у Римі на місцевому Олімпійському стадіоні.

Відбір на Євро-2024 (21 та 26 березня)

Час Х наприкінці березня настане для футбольної збірної України. Команда Реброва гратиме у плей-оф за право зіграти на чемпіонаті Європи в Німеччині. 21 числа наша збірна проведе виїзну гру проти Боснії і Герцеговини, а в разі успіху у фіналі стиків протистоятиме Ізраїлю або Ісландії. Шанси на успіх доволі високі!



Сергій Ребров / сайт УАФ

Чемпіонат Європи з дзюдо (25-27 квітня)

Чемпіонат світу з дзюдо (19-24 травня)

Чергові Євро та ЧС з дзюдо цього разу пройдуть протягом одного місяця. Континентальну першість прийме Загреб, а світову – Абу-Дабі. Україна покладає великі сподівання на Дар'ю Білодід, Богдана Ядова, Дільшота Халматова та інших спортсменів.

Чемпіонат світу з хокею у дивізіонів ІВ (27 квітня – 3 травня)

Наприкінці квітня та на початку травня збірна України з хокею боротиметься за підвищення у класі в лігу ІА. Протягом тижня на нашу команду чекають матчі з п'ятьма суперниками і наша мета – лише перемога у групі. Всі ігри пройдуть у Вільнюсі.

Розклад матчів збірної України з хокею:

ДАТА МАТЧ 27 квітня Естонія – Україна 28 квітня Україна – Нідерланди 30 квітня Україна – Китай 1 травня Україна – Іспанія 3 травня Литва – Україна

Фінал Кубка України з футболу (15 травня)

В середині травня футбольна спільнота дізнається першого "воєнного" переможця Кубка України, адже минулого та позаминулого років цей турнір був скасований. На трофей претендують Шахтар, Чорноморець, Ворскла та Полісся.

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Кінець чемпіонату України з футболу (25 травня)

Втім куди більш захопливою обіцяє бути розв'язка в УПЛ. На зимову перерву лідерами пішли Кривбас та Дніпро-1, але за втраченими очками попереду мають бути Динамо на Шахтар. Ще і Полісся дуже поряд із цією четвіркою, що обіцяє нам гарячу боротьбу за золото чемпіонату.

Ролан Гаррос (26 травня – 8 червня)

Другий турнір серії Grand Slam традиційно пройде у столиці Франції на ґрунтових кортах. Наші сподівання так само покладаються на наших дівчат, тим паче минулого року Еліна Світоліна дісталась аж чвертьфіналу, а Леся Цуренко – 1/8 фіналу.

Чемпіонат Європи з футболу (14 червня – 14 липня)

Головна футбольна подія року – це, безумовно, Євро-2024, яке цього разу пройде на полях Німеччини. Нашій збірній ще треба туди пройти через березневий плей-оф. В разі успіху "синьо-жовті" зіграють в одному квартеті із Бельгією, Словаччиною та Румунією. Чому б не повторити успіх минулого Євро-2020, де наша команда дісталась чвертьфіналу?

Склад груп Євро-2024:

ГРУПА А Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія ГРУПА В Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія ГРУПА С Англія, Данія, Сербія, Словенія ГРУПА D Франція, Нідерланди, Австрія, Польща/Вельс/Фінляндія/Естонія ГРУПА E Бельгія, Словаччина, Румунія, Ізраїль/Боснія/Україна/Ісландія ГРУПА F Португалія, Туреччина, Чехія, Грузія/Греція/Казахстан/Люксембург

Чемпіонат Європи з фехтування (18-23 червня)

У Базелі пройде головне фехтувальне змагання року. Віримо в успіх Ольги Харлан та інших наших фехтувальників, а також в об'єктивне суддівство та відсутність росіян.



Ольга Харлан / Getty Images

Вімблдон (1-14 липня)

Третій тенісний турнір Grand Slam традиційно відбудеться у Великій Британії. На трав'яні корти вийдуть наші дівчата Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та інші. Світоліна ж спробує повторити свій півфінальний виступ зразка 2023 року.

Олімпійські Ігри (26 липня – 11 серпня)

Безумовно. головна спортивна подія року – це Олімпіада, яку прийме Париж. Головний скандал навколо змагання – це участь росіян та білорусів у нейтральному статусі. МОК прийняв рішення, яке не влаштовує ані Україну, ані решту цивілізованого світу, ані самих росіян. Віримо, що представників країни-терористки буде вкрай мало на Іграх.

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Наші ж спортсмени вже мають більше 60-ти ліцензій на Олімпіаду. Особливо цікаво буде спостерігати за молодіжною збірною з футболу, адже наші хлопці вперше в історії потрапили на олімпійський футбольний турнір. Покладаємо також надії і на фехтування, легку атлетику та плавання.



Олімпійські Ігри-2024 пройдуть в Парижі / olympics.com

US Open (26 серпня – 8 вересня)

У США вже традиційно пройде останній Grand Slam у 2024 році. Минулого сезону українки виступили не дуже вдало, до третього кола дійшла лише Еліна Світоліна, яка на цій стадії і зупинилась.

Паралімпійські ігри (28 серпня – 8 вересня)

За традицією Паралімпіада пройде через місяць після Олімпіади у тому ж місті. Україна також має бути представлена великою кількістю спортсменів, але ПМК дозволив участь у змаганнях росіянам в нейтральному статусі. На жаль, питання Паралімпійських ігор викликає не такий сильний резонанс у світі, тому є ймовірність, що прихильників тероризму буде чимало.

Чемпіонат світу з футзалу (14 вересня – 6 жовтня)

У вересні та на початку жовтня в Узбекистані відбудеться світова футзальна першість, куди нарешті потрапила і збірна України. Це шоста участь "синьо-жовтих" на ЧС. Формат змагання ідентичний до футбольного Євро – 24 команди будуть розділені на 6 квартетів. У плей-оф пройдуть 1-2 місця, а також чотири команди з третіх місць.

Старт оновленої Ліги чемпіонів (17 вересня – 29 січня)

Цього року Ліга чемпіонів та інші єврокубки зазнають серйозних реформ. УЄФА відмовилась від формату групових стадій, а замість нього буде швейцарська система розіграшу. 36 команд формуватимуть загальну турнірну таблицю. Кожен з учасників проведе по 8 матчів проти абсолютно різних опонентів (по чотири вдома та на виїзді). 1-8 місця вийдуть в 1/8 фіналу, а 9-24 місця – в 1/16 фіналу.

Цікаво знати. Чемпіон та віцечемпіон України проходитимуть кваліфікацію. Перше місце стартуватиме одразу з раунду плей-оф (доведеться пройти одного суперника), тоді як друге місце – з другого кваліфікаційного раунду (доведеться пройти трьох суперників). Проте якщо чемпіоном України стане Шахтар, а переможець ЛЧ 2023-2024 вийде в турнір через свій чемпіонат, то донеччани напряму потраплять в основну стадію завдяки високому клубному коефіцієнту УЄФА.

Жеребкування відбору ЧС-2026 (грудень)

Наприкінці року мають визначитись суперники збірної України з футболу у кваліфікації на Мундіаль в США, Канаді та Мексиці. Всього буде 12 груп по 4-5 команд і переможці квартетів напряму потраплять на ЧС. Україна має хороші шанси, щоб опинитися у першому кошику і бути фаворитом у своїй групі.