В конце сентября этого года Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на "Бой века". Сообщалось, что в соглашении был прописан реванш.

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Президент Top Rank Тодд Дюбеф подтвердил, что боксеры получат возможность встретиться во второй раз. Однако это произойдет при одном условии. Звезды хевивейта должны продемонстрировать зрелищный поединок, только в таком случае будет смысл проводить реванш.

"Я не большой фанат реваншей. Это лишает приза первый бой. Положение о матче-реванше – это новый аспект, который стал популярен в последние полтора десятилетия, но мы должны признать, что сейчас в контракты вносят пункт о матчах-реваншах и это становится нормой .

Нас ждет особый момент в феврале, когда определится абсолютный чемпионом мира в супертяжелом весе. Мы сейчас говорим о двух лучших тяжеловесах в мире, которые, надеюсь, покажут нам невероятное сражение. Если это так, то тогда, конечно, они заслужат матч-реванш. Будем надеяться, что они устроят такое противостояние, что все захотят увидеть их реванш", – рассказал Дюбеф.

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