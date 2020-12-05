На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского появилось множество граффити, на которых изображена перечеркнутая голова Мирчи Луческу, который сейчас возглавляет киевский клуб.

Граффити с Луческу появились на стенах и других объектах стадиона, а также на мусорнике. Фотографии выложили на фанатской паблик WBC в инстаграм.

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"Стадион "Динамо" поздравляет Мирчу Михайловича!", – подписали фотографию в соцсетях.

На еще одной странице болельщиков Динамо под этими фотографиями написали: "День, когда "Динамо" играет на стадионе имени Лобановского, а "Шахтер" на НСК пришел быстрее, чем мы думали".

В субботу, 5 декабря, Динамо сыграет матч УПЛ против Мариуполя на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало матча в 19:30. перед тем Шахтер на НСК "Олимпийский" примет Минай.



Однако стоит добавить, что для Динамо матч против Мариуполя будет считаться гостевым. И он должен быть сначала в Мариуполе. Однако стороны согласились изменить место проведения матча. Поэтому домашний матч против азовской команды Динамо сыграет в Мариуполе уже во втором круге.



Кроме того, это не первый раз, когда Динамо вынуждено играть матчи в Киеве на стадионе имени Лобановского, в то время как Шахтер в это время выступает на НСК "Олимпийский". Похожая ситуация была и в первом туре УПЛ. Динамо сыграло выездной матч против Олимпика на своем стадионе, а Шахтер принимал Колос именно на НСК "Олимпийский".

Напомним, немало болельщиков Динамо выступает против того, что Мирча Луческу возглавил киевский клуб. До этого он 12 лет возглавлял донецкий Шахтер, после чего был главным тренером российского Зенита.

На матчах, когда еще можно было болельщикам находиться на стадионе, они часто вывешивали баннеры против Луческу.