Стадион "Динамо" в Киеве разрисовали граффити против Мирчи Луческу: фото
На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского появилось множество граффити, на которых изображена перечеркнутая голова Мирчи Луческу, который сейчас возглавляет киевский клуб.
Граффити с Луческу появились на стенах и других объектах стадиона, а также на мусорнике. Фотографии выложили на фанатской паблик WBC в инстаграм.
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"Стадион "Динамо" поздравляет Мирчу Михайловича!", – подписали фотографию в соцсетях.
На еще одной странице болельщиков Динамо под этими фотографиями написали: "День, когда "Динамо" играет на стадионе имени Лобановского, а "Шахтер" на НСК пришел быстрее, чем мы думали".
Напомним, немало болельщиков Динамо выступает против того, что Мирча Луческу возглавил киевский клуб. До этого он 12 лет возглавлял донецкий Шахтер, после чего был главным тренером российского Зенита.
На матчах, когда еще можно было болельщикам находиться на стадионе, они часто вывешивали баннеры против Луческу.
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