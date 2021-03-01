В воскресенье, 28 февраля, Динамо сыграло на выезде против Львова в рамках 16 тура УПЛ. Фанаты киевлян оскорбительно высказывались в сторону главного наставника столичного клуба Мирчи Луческу, который интересно отреагировал на такое поведение.

Не успел судья начать матч, как футболисты киевского клуба открыли счет на табло. Ужасной ошибкой голкипера воспользовался нападающий Артем Беседин.

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Неожиданная реакция Луческу

Сразу после этого фанаты вытащили баннер "Lucescu, go away". Отметим, что болельщики Динамо требуют отставки главного тренера Мирчи Луческу, который в прошлом возглавлял Шахтер, являющийся прямым конкурентом киевлян.

Когда 75-летний румынский специалист услышал скандирование, то обернулся и похлопал в сторону фанатов. Такой реакции со стороны тренера точно никто не ожидал.

На протяжении всего матча болельщики из Киева регулярно повторяли такие выходки. Однако специалист продолжал не поддаваться на провокации фанатов, просто помахав им рукой, передавая им привет.

Болельщики вывешивали оскорбительные баннеры и в сторону братьев Суркисов. К слову, противостояние завершилось со счетом 1:4 в пользу Динамо. Даже частые победы не могут изменить принципиальное мнение фанатов клуба из столицы Украины.

Видео провокаций фанатов Динамо