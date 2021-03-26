Луческу стал лучшим тренером месяца в УПЛ
Украинская Премьер-лига (УПЛ) объявила результаты голосования в двух номинациях – лучший тренер и игрок по итогам марта.
Источник:УПЛ
В голосовании за лучшего наставника победил главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу.
К слову В следующем году будет иначе, – Луческу оценил игру Динамо и дал обещание
Луческу набрал 47% голосов и опередил трех коллег.
Результаты голосования за лучшего тренера
- Мирча Луческу (Динамо) – 47%
- Игорь Йовичевич (Днепр-1) – 27%
- Анатолий Бессмертный (ПФК Львов) – 23%
- Александр Рябоконь (Десна) – 3%
В голосовании за лучшего футболиста победил игрок ПФК Львов Шина. Он набрал 44% голосов.
Результаты голосования за лучшего игрока
- Шина (Львов) – 44%
- Георгий Бущан (Динамо Киев) – 29%
- Сергей Сидорчук (Динамо) – 10%
- Александр Гладкий (Заря) – 9%
- Валерий Юрчук (Днепр-1) – 5%
- Манор Соломон (Шахтер) – 2%
- Марио Чуже (Днепр-1) – 1%
- Владимир Лысенко (Колос) – 0%
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