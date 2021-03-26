Украинская Премьер-лига (УПЛ) объявила результаты голосования в двух номинациях – лучший тренер и игрок по итогам марта.

В голосовании за лучшего наставника победил главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу. К слову В следующем году будет иначе, – Луческу оценил игру Динамо и дал обещание Луческу набрал 47% голосов и опередил трех коллег. Результаты голосования за лучшего тренера Мирча Луческу (Динамо) – 47%

Игорь Йовичевич (Днепр-1) – 27%

Анатолий Бессмертный (ПФК Львов) – 23%

Александр Рябоконь (Десна) – 3% В голосовании за лучшего футболиста победил игрок ПФК Львов Шина. Он набрал 44% голосов. Результаты голосования за лучшего игрока Шина (Львов) – 44%

Георгий Бущан (Динамо Киев) – 29%

Сергей Сидорчук (Динамо) – 10%

Александр Гладкий (Заря) – 9%

Валерий Юрчук (Днепр-1) – 5%

Манор Соломон (Шахтер) – 2%

Марио Чуже (Днепр-1) – 1%

Владимир Лысенко (Колос) – 0%