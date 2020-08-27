Скромный "Леганес" затроллил "Барселону" за попытку удержать Месси
Испанский клуб "Леганес" пошутил над руководством "Барселоны", которое изо всех сил стремится удержать Лионеля Месси в своей команде. "Леганес" написал, что знает, как удержать аргентинца в расположении "сине-гранатовых".
Фотографией поделился клуб в Twitter. Клуб из пригорода Мадрида опубликовал фото, где его игрок Унаи Бустинса двумя руками вцепился в аргентинца.
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Они думают, что именно так можно удержать игрока в каталонском клубе.
Мы позвонили Унаи Бустинси и в один миг исправили ситуацию,
– пошутили в публикации.
Месси хочет покинуть "Барселону"
- После того, как "Барселона" проиграла "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов (8:2), Месси заявил, что готов покинуть команду. Вместе с ним соответствующее решение готовы принять другие лидеры.
- По информации СМИ, "Барселона" готова отпустить Месси в другой клуб за 700 миллионов евро. Хотя на рынке стоимость Месси составляет 112 миллионов евро.
- Впрочем, новый рулевой испанцев Рональд Куман после своего назначения заявил, что будет строить команду вокруг именно Месси.
- Сам аргентинец намекнул нидерландскому тренеру, что не стремится оставаться в "Барселоне".
- Месси таки решил воспользоваться правом покинуть "Барселону" бесплатно. И оповестил об этом клуб с помощью факса. В клубе факс приняли, и сказали, что это сообщение не имеет никакой юридической силы. Ведь право покинуть клуб Месси имел, уведомив об этом руководство до 30 мая.
- В клубе рассказали, что готовы отпустить Месси. За сумму, которая указана у него в контракте – 700 миллионов евро.
- Вместе с Месси клуб хочет покинуть Суарес.