Испанский клуб "Леганес" пошутил над руководством "Барселоны", которое изо всех сил стремится удержать Лионеля Месси в своей команде. "Леганес" написал, что знает, как удержать аргентинца в расположении "сине-гранатовых".

Фотографией поделился клуб в Twitter. Клуб из пригорода Мадрида опубликовал фото, где его игрок Унаи Бустинса двумя руками вцепился в аргентинца.

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Они думают, что именно так можно удержать игрока в каталонском клубе.

Мы позвонили Унаи Бустинси и в один миг исправили ситуацию,

– пошутили в публикации.

Llamamos a Bustinza y esto lo arreglamos en un periquete... Vaya que sí. pic.twitter.com/mM4M9IBVbL — C.D. Leganés (@CDLeganes) August 25, 2020

Месси хочет покинуть "Барселону"