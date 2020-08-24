Испанская "Барселона" не готова отпустить своего капитана Лео Месси. Но если игрок таки захочет покинуть клуб, его новой команде придется изрядно потратиться.

Против продажи Месси выступил президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу, пишет Mundo Deportivo. Кроме того, новый тренер команды Рональд Куман готов строить команду вокруг него.

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Но если Месси таки захочет покинуть "Барселону", новому клубу аргентинца придется выложить за него 700 миллионов евро. Такая сумма прописана в его контракте.

Например, по данным Transfermark, стоимость игроков 14 клубов Украинской премьер-лиги составляет 283 миллиона евро. Это в 2,5 раза меньше, чем "Барселона" хочет за Месси. При этом самым дорогим клубом является "Шахтер", игроки которого оценены в более 128 миллионов евро. Однако самым дорогим игроком в УПЛ является полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков – 16 миллионов евро.

Почему Месси хочет покинуть "Барселону"

В этом сезоне "Барселона" не выиграла ни одного трофея. Команда сменила несколько тренеров. Теперь ее возглавил Рональд Куман.

После позорного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии" 2:8, у Месси была депрессия. Именно тогда он начал склоняться к мысли, что ему следует покинуть клуб.

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После назначения Кумана, у Месси был с ним разговор, где он заявил о таких мыслях. Его детали стали известны СМИ, что еще больше разозлило Месси.

Почему "Барселона" не хочет отпускать Месси

Аргентинскому нападающему только 33 года. Поэтому руководство "Барселоны" считает, что своей игрой Месси еще сможет принести пользу клубу. И именно вокруг него планируется осуществить обновление команды.

Кроме того, Месси для "Барселоны" является довольно знаковой личностью. Руководство клуба считает его культовым для команды.

Но игровой процесс не единственное, что заставляет руководство клуба так держаться за Месси. К нему привязаны немало рекламных контрактов клуба, которые будут потеряны в случае трансфера Месси. Поэтому в "Барселоне" не намерены терять средства, учитывая и так не лучшее финансовое состояние клуба.