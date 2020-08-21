Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси серьезно настроен, чтобы покинуть клуб. Об этом он уже сообщил новому наставнику каталонцев Рональду Куману.

О своем желании аргентинец сообщил наставнику во время общего разговора, информирует RAC1.

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Значительная потеря

Месси подчеркнул, что склоняется к тому, что оставит каталонский клуб. Его совсем не устраивает та ситуация, в которой находится команда. Рекордное поражение от "Баварии" только больше заставило аргентинца увериться в смене клуба.

Хотя игрок вроде бы понимает трудности его трансфера из клуба из-за действующего контракта с каталонцами. Соглашение аргентинца с клубом рассчитано еще на один год.

Сам же Куман предпочитает видеть Месси в своем составе и надеется, что мнение Лионеля таки изменится. Каталонский клуб будет держать в секрете подробности разговора Кумана и Месси и не делать никаких официальных заявлений по этому поводу.

Добавим, что "Интер" не против видеть Месси в своем составе. Итальянский клуб готов предложить аргентинцу контракт на четыре года на 260 миллионов евро.

В прошлом сезоне аргентинец забил 31 гол и отдал 26 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах.

Карьера Месси в "Барселоне"