Месси намекнул наставнику Куману о желании покинуть "Барселону" уже в этом году
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси серьезно настроен, чтобы покинуть клуб. Об этом он уже сообщил новому наставнику каталонцев Рональду Куману.
О своем желании аргентинец сообщил наставнику во время общего разговора, информирует RAC1.
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Значительная потеря
Месси подчеркнул, что склоняется к тому, что оставит каталонский клуб. Его совсем не устраивает та ситуация, в которой находится команда. Рекордное поражение от "Баварии" только больше заставило аргентинца увериться в смене клуба.
Хотя игрок вроде бы понимает трудности его трансфера из клуба из-за действующего контракта с каталонцами. Соглашение аргентинца с клубом рассчитано еще на один год.
Сам же Куман предпочитает видеть Месси в своем составе и надеется, что мнение Лионеля таки изменится. Каталонский клуб будет держать в секрете подробности разговора Кумана и Месси и не делать никаких официальных заявлений по этому поводу.
Добавим, что "Интер" не против видеть Месси в своем составе. Итальянский клуб готов предложить аргентинцу контракт на четыре года на 260 миллионов евро.
В прошлом сезоне аргентинец забил 31 гол и отдал 26 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах.
Карьера Месси в "Барселоне"
- В каталонском клубе форвард оказался в 2000 году, когда еще был 16-летним юношей.
- Вместе с "Барселоной" Месси выиграл 10 комплектов золотых наград Ла Лиги, 8 Кубков и шесть Суперкубков Испании.
- Кроме того, Месси является четырехкратным триумфатором Лиги чемпионов и вторым лучшим бомбардиром в истории турнира.
- Шесть раз получал "Золотой мяч".
- Шестикратный обладатель титула лучший футболист мира по версии ФИФА.
- В своем активе имеет шесть золотых бутс от УЕФА.
- Еще шесть раз становился вторым футболистом мира.