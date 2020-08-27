Іспанський клуб "Леганес" пожартував над керівництвом "Барселони", яке з усіх сил прагне втримати Ліонеля Мессі у своїй команді. "Леганес" написав, що знає, як втримати аргентинця у розташуванні "синьо-гранатових".

Світлиною поділився клуб у Twitter. Клуб із передмістя Мадрида опублікував фото, де його гравець Унаї Бустінса двома руками вчепився в аргентинця.

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Вони гадають, що саме так можна втримати гравця у каталонському клубі.

Ми подзвонили Унаї Бустінсі та в одну мить виправили ситуацію,

– пожартували у дописі.

Llamamos a Bustinza y esto lo arreglamos en un periquete... Vaya que sí. pic.twitter.com/mM4M9IBVbL — C.D. Leganés (@CDLeganes) August 25, 2020

Мессі хоче покинути "Барселону"