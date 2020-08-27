Скромний "Леганес" затролив "Барселону" за спробу втримати Мессі
Іспанський клуб "Леганес" пожартував над керівництвом "Барселони", яке з усіх сил прагне втримати Ліонеля Мессі у своїй команді. "Леганес" написав, що знає, як втримати аргентинця у розташуванні "синьо-гранатових".
Світлиною поділився клуб у Twitter. Клуб із передмістя Мадрида опублікував фото, де його гравець Унаї Бустінса двома руками вчепився в аргентинця.
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Вони гадають, що саме так можна втримати гравця у каталонському клубі.
Ми подзвонили Унаї Бустінсі та в одну мить виправили ситуацію,
– пожартували у дописі.
Мессі хоче покинути "Барселону"
- Після того, як "Барселона" програла "Баварії" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (8:2), Мессі заявив, що готовий покинути команду. Разом з ним відповідне рішення готові прийняти інші лідери.
- За інформацією ЗМІ, "Барселона" готова відпустити Мессі в інший клуб за 700 мільйонів євро. Хоча на ринку вартість Мессі складає 112 мільйонів євро.
- Втім, новий керманич іспанців Рональд Куман після свого призначення заявив, що будуватиме команду довкола саме Мессі.
- Сам аргентинець натякнув нідерландському тренеру, що не прагне залишатися у "Барселоні".
- Мессі таки вирішив скористатися правом покинути "Барселону" безкоштовно. І сповістив це клуб за допомогою факсу. У клубі факс прийняли, і сказали, що це повідомлення не має жодної юридичної сили. Адже право покинути клуб Мессі мав, повідомивши про це керівництво до 30 травня.
- У клубі розповіли, що готові відпустити Мессі. За суму, яка вказана в нього в контракті – 700 мільйонів євро.
- Разом із Мессі клуб хоче покинути Суарес.